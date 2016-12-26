| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
柳營老夫婦騎機車遭撞重傷 生命垂危 BOSE下修家庭劇院的空間需求
 首頁 > 生活

新娘快氣死！ 婚照竟都沒拍到臉

婚攝沒拍到新娘的臉，讓新娘氣翻了。（圖擷自《爆料公社》）

2016-12-26  12:09

〔即時新聞／綜合報導〕結婚是人生的大事，每位新娘都希望婚禮的過程都被完善紀錄下來。不過有對新人卻遇到超扯的婚禮攝影，幾乎每張照片都沒照到新娘正面，新娘的臉幾乎都被擋住或遮住，還有許多都只是背影。

生氣的新娘在「爆料公社」臉書上表示，當天攝影師只是呈現出一個旁觀者的角度，原本是主角的新娘，美麗的臉龐全都被周遭的事物擋住。新娘忍了許久開始質問攝影師，對方卻已讀不回，讓新娘氣得直說「我的臉是不能看嗎？」

網友看到後則紛紛表示意見，有同情新娘的人認為「我拿手機都拍得比他好」、「取景的角度很有問題」。不過也有人懷疑，婚攝應該拍了非常多張照片，現在只放上來幾張，可能只是新娘在抱怨自己不滿意的部分照片而已；還有人指出喝茶那幾張還算OK，畢竟這是空間問題，沒辦法繞到長輩後面。

相關連結請見：

奉茶時只有新娘的側面。（圖擷自《爆料公社》）

新娘的臉都被遮住。（圖擷自《爆料公社》）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 婚攝 結婚 結婚照
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤香菇燒賣
香噴噴！麻油蛋酒
孩子最愛♥薯薯餐
完美煎豆腐4個技巧
轉寄

標題：新娘快氣死！ 婚照竟都沒拍到臉


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月26日‧星期一‧丙申年冬月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.