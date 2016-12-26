新娘快氣死！ 婚照竟都沒拍到臉

婚攝沒拍到新娘的臉，讓新娘氣翻了。（圖擷自《爆料公社》）

2016-12-26 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕結婚是人生的大事，每位新娘都希望婚禮的過程都被完善紀錄下來。不過有對新人卻遇到超扯的婚禮攝影，幾乎每張照片都沒照到新娘正面，新娘的臉幾乎都被擋住或遮住，還有許多都只是背影。

生氣的新娘在「爆料公社」臉書上表示，當天攝影師只是呈現出一個旁觀者的角度，原本是主角的新娘，美麗的臉龐全都被周遭的事物擋住。新娘忍了許久開始質問攝影師，對方卻已讀不回，讓新娘氣得直說「我的臉是不能看嗎？」

網友看到後則紛紛表示意見，有同情新娘的人認為「我拿手機都拍得比他好」、「取景的角度很有問題」。不過也有人懷疑，婚攝應該拍了非常多張照片，現在只放上來幾張，可能只是新娘在抱怨自己不滿意的部分照片而已；還有人指出喝茶那幾張還算OK，畢竟這是空間問題，沒辦法繞到長輩後面。

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奉茶時只有新娘的側面。（圖擷自《爆料公社》）