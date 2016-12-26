北市高中職以下各校人行道 今起全面禁菸
2016-12-26 11:51
北市新增31所校園人行道納入禁菸範圍，今起教育局所轄各公私立校園周邊人行道，全面實施禁菸措施。（記者張議晨攝）
〔記者張議晨／台北報導〕北市禁菸範圍再擴大！台北市衛生局今起新增北市31所公私立校園周邊人行道列入禁菸場所，累計共有267所學校人行道禁菸。衛生局健康管理處長林夢蕙表示，各校已於周邊人行道設置禁菸告示牌及禁菸線，違規在禁菸場所吸菸者，將可依法處2000元至1萬元罰鍰。
菸害防制法將高中以下學校及室內公共場所全面禁菸，但未將騎樓、人行道等戶外區域納入，如有民眾在校園周邊吸菸，菸味容易飄進校園，且師生行經人行道時，也易遭受二手菸害。
為營造校園無菸環境，北市101年4月30日率先在健康國小劃設無菸人行道，今年七月後新增181所，今起再公告新增31所，包括北市公私立高中職以下各校、師大附中、八所大學及美國學校等267所校園，周邊人行道全面禁止吸菸。
台北市教育局科長黃國忠說明，目前除18所校園沒有人行道之外，教育局所轄各公私立校園周邊人行道，全面實施禁菸措施，並斥資437萬元補助各校公告及標線設置，共同維護社區及校園空氣環境品質。
衛生局今也邀請靜修女中校長蔡英華分享校園推動禁菸的經驗。蔡英華說，靜修女中鄰近寧夏夜市，常有中客坐在階梯上抽菸，導致菸味常飄進校園影響學生晚自習，因此在寧夏夜市實施全面禁菸後，學生便與里長合作，自主舉牌加入宣導行列，共同維護無菸環境。
林夢蕙強調，衛生局12區健康服務中心有198位稽查人力，未來會加強熱點稽查。北市無菸人行道資訊可至衛生局「無菸健康網」查詢。
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