彩虹台南遊行週六登場 訴求婚姻平權、開放聯合婚禮

「能盛興工廠」成員發起「2016 彩虹台南遊行」，將於12月31日（六）在水萍塭公園登場。（記者蔡文居攝）

2016-12-26 11:42

〔記者蔡文居／台南報導〕台南環保、性別、藝文團體「能盛興工廠」發起舉辦「2016 彩虹台南遊行」，將於12月31日（六）在水萍塭公園登場，除訴求支持婚姻平權民法修正案推動外，也要求台南市政府編列彩虹性別運動預算，並開放聯合婚禮，讓所有性別認同的人都能參加。

能盛興工廠成員今天上午召開記者會，公布「2016 彩虹台南遊行」計畫，並高喊「支持婚姻平權」、「反專法修民法」。

成員吳蝶衣表示，南市府應跟進其他城市性別友善政策的做法，南市府民政局應編列大型性別活動經費，目前台北、高雄均有編列同志公民運動日經費；並且開放同性伴侶參與台南市聯合婚禮，目前台北、桃園、台中已開放同性伴侶參加聯合婚禮，希望南市府比照台北等城市做法，讓所有性別認同的人都能參加。

能盛興工廠表示，這次遊行預估人數約3000人，當天下午2點從金華路水萍塭公園集合出發，然後經過永華路市議會、府前路市政府大樓等地，之後再回到水萍塭公園舉辦晚會。晚會將於晚上6點開始，晚上10點溫馨跨年。

能盛興工廠表示，彩虹台南遊行希望凝聚大家溫暖、堅定的力量，使大眾互相理解，彼此尊重，而台南市政府有義務及能力讓台南成為更性別友善的城市，也希望大家一同站出來。

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