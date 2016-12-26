沒錯要申冤？ 光復學生發起「挺校長」

光復中學學生在校慶扮裝成納粹，引發軒然大波。（圖擷取自臉書）

2016-12-26 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市私立光復高中日前校慶，竟有學生在遊行活動扮裝成納粹軍團，引發以色列駐台辦事處、德國在台協會提出嚴正抗議，迫使教育部做出懲處，總統府也聲明譴責並向相關國家致歉，光復中學校長程曉銘也在昨天請辭，希望平息糾紛。對此，光復中學許多學生感到不平，紛紛在網路社群申冤。

在臉書粉絲團「告白光復」，昨晚一度有光復學生匿名發起「操場挺校長」活動，呼籲同學在今天上午到操場聲援請辭的程曉銘校長，發文聲稱，「我們沒有作錯，為什麼我們全校學生及老師要受到這樣的羞辱，只是一個單純的變裝活動，為何校長要為這辭職，要扣學校補助款，行政人員要受處罰…蔡英文你這是那一國的總統，你震怒，幫著以色列及德國，修理自己的人民，自己的學生，這樣對嗎？…我們全校師生都很憤怒，我們不甘心，我們也要去總統府抗議…」。不過該篇發文目前已經刪除。

「告白光復」今天還有發文指出，「這件事情是因為不了解其相關歷史所造成的，因為這樣的無知造成社會問題，是應該要認錯。但我不認為現在的處置方式有多公平。…當我看到有學生號召要挺校長時，本來是一陣希望，因為校長只因為是校長就在這場混戰中被犧牲掉，這不完全是他的責任，我力挺校長。」「這個社會就是這樣，這個國家也是這樣，人民也都是這樣，往死裡拼命戳傷口…曾經光復用愛保護著我們，這一次換我們站出來保護我們的家，校長你辛苦了！謝謝你的用心那麼多年，同學們！要堅強的走下去，自己的學校自己挺、光復的校長自己留！」

光復中學學生在網路上為自己抱不平。（圖擷取自臉書粉絲團「告白光復」）