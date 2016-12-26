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無米樂學童好樂！農地拔蘿蔔、放風箏…

「拔呀拔呀拔蘿蔔」無米樂學童上午前往文林伯的農地體驗拔蘿蔔，也進一步認識社會企業對農村發展的幫助。（記者王涵平攝）

2016-12-26  10:58

［記者王涵平／台南報導］「拔呀拔呀拔蘿蔔」無米樂學童上午前往文林伯的農地體驗拔蘿蔔，也進一步認識社會企業對農村發展的幫助。

菁寮國小及附幼、菁寮國中學童上午前往紀錄片無米樂主角之一的文林伯農地體驗拔蘿蔔以及放風箏的農遊樂趣，面積五分多的蘿蔔田，在眾人合力下很快就收成完畢，文林伯的農地是八掌溪的溪埔地，種出的蘿蔔也特別碩大、甜美。

菁寮國小校長戴淑娟帶隊參加，附幼每個幼童用盡吃奶力氣拔蘿蔔，拔得不亦樂乎，有幼兒說「蘿蔔要帶回家給爸爸煮」還有小朋友對如何料理蘿蔔說得頭頭是道。

菁寮社區規劃師黃永全表示，致力推動以社會企業發展無米樂農村，認養文林伯的休耕地，希望社區學童也能深入認識，蘿蔔由社區媽媽醃製天然無防腐劑的菜脯，農特產品加工後還可回饋給社團義賣，也可以到社區品嘗蘿蔔湯、菜脯、滷蘿蔔等農村美食。

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