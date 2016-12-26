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花毯節充氣小馬引人潮 竟不到1天就陣亡

台中國際花毯節湧入有可愛的充氣小馬玩偶吸引民眾目光。（圖擷自《爆料公社》）

2016-12-26  11:07

〔即時新聞／綜合報導〕台中國際花毯節湧入大批人潮，一隻可愛的充氣小馬玩偶飄在半空中吸引民眾目光，但過沒多久小馬就消氣了，整肢癱倒在草皮上，讓目睹的遊客直呼「可憐的小馬」。

「爆料公社」臉書專頁PO出民眾拍攝的影片，可以看到黑色的小馬充氣後，在半空中相當有活力地隨風擺動，一群小孩則興奮地在旁邊跑來跑去，還伸手抓小馬外皮，一旁遊客不禁擔憂地說「可憐的小馬都被小朋友玩」。

結果過沒多久，小馬就整隻洩氣倒在地上，失去了原本的吸引力，它的身邊也沒有任何小孩在嬉戲了，遊客感嘆其實最辛苦的還是工作人員，真不知道重新充氣要花費多少時間。

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  • 充氣小馬過沒多久就洩氣倒在地上。（圖擷自《爆料公社》）

    充氣小馬過沒多久就洩氣倒在地上。（圖擷自《爆料公社》）

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