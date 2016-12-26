台大與國北教大「想婚」至少交往3～5年

台灣大學校長楊泮池（右）、台北教育大學校長張新仁（中）到立法院，向立委說明兩校合併案，表示合併案將分兩階段，先確定有合併意向，會再試行3到5年，之後再召開校務會議確定是否正式合併。（記者吳柏軒攝）

2016-12-26 10:31

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學與台北教育大學雙方談「聯姻」談了20年，如今被下達最後通牒，兩校校長今到立法院說明，解釋雙方將在明年1月先確定合併意向，通過後還要再「交往」3到5年，等到穩定後，還會再次召開校務會議，進行正式的合併投票，認為這條路還很長。

立法院今天審議大學預算，立委談到台大與國北教大的合併案，詢問相關合併進度，台大校長楊泮池表示，合併案尚待協商，並召開多場校內公聽會，收集校內各相關系所師生意見，但原本預計明年1月7日會召開校務會議，進行合併意向的投票，因目前溝通過程仍有諸多意見，進度恐再往後延。

國北教大校長張新仁說，明年初先由2校各自召開校務會議，決定合作意向，若意向通過，也還要再試行3到5年，之後才會再次經過校務會議，看看是否正式合併；楊泮池表示，過程會有許多制度要調整，因此才需要過渡期。

而立委黃國書表示，以現今進度來看，2校合併「八字都還沒一撇」，質疑合併必要性？張新仁解釋，因為是20多年的爭議，希望坦然面對；楊泮池說，台大對合併都是平常心看待，讓各相關系所充分討論，也會納入校友意見等。

另，清華大學與新竹教育大學今年已通過合併案，竹教大正式併入清大，成為「清華大學南大校區」，立委也質疑2校預算與師培傳統；清大校長賀陳弘表示，因預算是今年5月就編列，當時還不確定合併與否，故包含2校校長的特支費都有編列，是過渡期；而立委蔣乃辛憂師培被消滅，賀陳宏強調，會堅持優良傳統，培養更優質的師資，美國許多研究型大學也都有良好的教育學院，研究與師培可以並進，宛如醫學大學的教學與臨床相輔相成一樣。