受強烈東北風影響 全台19縣市注意強風

2016-12-26 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局在今日上午9點55分，針對全台19縣市發布陸上強風特報，請民眾多加留意。

氣象局表示，因強烈東北風影響，今晚起台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有9至11級強陣風，沿海地區並有較大風浪出現，請民眾留意。