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受強烈東北風影響 全台19縣市注意強風

2016-12-26  10:25

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局在今日上午9點55分，針對全台19縣市發布陸上強風特報，請民眾多加留意。

氣象局表示，因強烈東北風影響，今晚起台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有9至11級強陣風，沿海地區並有較大風浪出現，請民眾留意。

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  • 中央氣象局在今日上午9點55分，針對全台19縣市發布陸上強風特報。（圖片擷取自「中央氣象局」）

    中央氣象局在今日上午9點55分，針對全台19縣市發布陸上強風特報。（圖片擷取自「中央氣象局」）

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