東北季風+颱風影響 台南明起飄雨、降溫

台南暖冬感覺將明天出現變化。（記者王捷翻攝）

2016-12-26 10:22

〔記者王捷／台南報導〕耶誕節過了之後還是感到很溫暖，南區氣象中心指出，台南這兩天來最高溫達27度，不過這個高溫狀況將受到中度颱風納坦及東北季風影響變得不穩定，週二將開始有飄雨、氣溫下降的機會。

受到強烈東北風影響，26日晚起台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有9至11級強陣風，沿海地區並有較大風浪出現，請注意。

到了27日開始，台南各地可能會有零星降雨機會，這是因為受到東北季風及颱風的影響，由於降雨後氣溫會開始下降，到了28日最高溫可能只剩下21度到22度。

不過，過了28日後氣溫逐漸回升，至於12月溫度降不下來這件事，南區氣象站認為數據並不突出，過去幾年也曾出現12月份高溫有30度的情況。