活化空間 台東縣府大廳咖啡開賣

縣長手沖咖啡，宣布縣府大廳咖啡正式開賣。（記者張存薇攝）

2016-12-26 10:06

〔記者張存薇／台東報導〕行銷在地好產品，台東縣政府大廳夢想咖啡今天開賣！縣長黃健庭手沖第1杯咖啡，希望提供縣府員工及洽公民眾更舒適的休憩空間，一旁展示「台東好物」，希望推廣更多人知道台東優質產品。

縣府一樓大廳咖啡約有12平方公尺空間，除了提供手沖咖啡與輕食，且咖啡豆及食材均為台東在地生產為主，此外，也展示台東各種優質農特產品。

縣長黃健庭指出，招募業者進駐提供服務，也希望增加縣府近1200位員工、洽公民眾對台東縣輔導產業的認識與了解，進一步採購與支持台東在地優質產品。