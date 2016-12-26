| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
柳營老夫婦騎機車遭撞重傷 生命垂危 BOSE下修家庭劇院的空間需求
 首頁 > 生活

學界掛名浮濫 台大校長楊泮池沉重檢討

2016-12-26  09:59

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學校長楊泮池因論文掛名因素，捲入郭明良涉違反學術倫理案，面對學界掛名浮濫與整起事件，楊再次沉重向社會致歉，並認為未來需要集思廣益，做好實驗室規範等，將好好努力檢討。

台灣大學校長楊泮池今天出席立法院審理大學預算，仍難脫學倫案爭議，媒體詢問有關學界掛名浮濫，楊泮池表示，未來應好好檢討，一方面要鼓勵跨域合作，一方面也要防弊，找出比較合理、符合世界的規範，包含落實實驗室規範等。

楊泮池說，台大發生此事（郭明良事件）後，第一時間造成社會關注，也對生醫研究產生很大影響，無論如何一定要跟大家道歉，但最重要是未來怎麼辦，將會好好檢討改進。

而對於調查進度，台大主任秘書林達德說，目前正在積極調查，預估1月中會有初步的校級結果，但因調查獨立，目前僅了解，對於教育部、科技部要求年底前提報，初步會先有第1階段結果，但案子複雜度高，要一步步詳細謹慎處理，雖然台大心裡很急，但也不能隨便，還需走完程序，如必須給予當事人一段回應時間等；楊泮池則重申，學倫調查具有獨立性，自己本身絕不會介入教評會審議。

廣告
  • 台灣大學校長楊泮池因論文掛名，而捲入生科所前教授郭明良的違反學術倫理案，面對學界掛名浮濫，沉重表示會好好檢討。（記者吳柏軒攝）

    台灣大學校長楊泮池因論文掛名，而捲入生科所前教授郭明良的違反學術倫理案，面對學界掛名浮濫，沉重表示會好好檢討。（記者吳柏軒攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 楊泮池 郭明良
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤香菇燒賣
香噴噴！麻油蛋酒
孩子最愛♥薯薯餐
完美煎豆腐4個技巧
轉寄

標題：學界掛名浮濫 台大校長楊泮池沉重檢討


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月26日‧星期一‧丙申年冬月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.