學界掛名浮濫 台大校長楊泮池沉重檢討

2016-12-26 09:59

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學校長楊泮池因論文掛名因素，捲入郭明良涉違反學術倫理案，面對學界掛名浮濫與整起事件，楊再次沉重向社會致歉，並認為未來需要集思廣益，做好實驗室規範等，將好好努力檢討。

台灣大學校長楊泮池今天出席立法院審理大學預算，仍難脫學倫案爭議，媒體詢問有關學界掛名浮濫，楊泮池表示，未來應好好檢討，一方面要鼓勵跨域合作，一方面也要防弊，找出比較合理、符合世界的規範，包含落實實驗室規範等。

楊泮池說，台大發生此事（郭明良事件）後，第一時間造成社會關注，也對生醫研究產生很大影響，無論如何一定要跟大家道歉，但最重要是未來怎麼辦，將會好好檢討改進。

而對於調查進度，台大主任秘書林達德說，目前正在積極調查，預估1月中會有初步的校級結果，但因調查獨立，目前僅了解，對於教育部、科技部要求年底前提報，初步會先有第1階段結果，但案子複雜度高，要一步步詳細謹慎處理，雖然台大心裡很急，但也不能隨便，還需走完程序，如必須給予當事人一段回應時間等；楊泮池則重申，學倫調查具有獨立性，自己本身絕不會介入教評會審議。