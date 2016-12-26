5年每日送5顆肉圓 北斗「肉圓生」養出博士兒

顔錦莉（中）促成畢業34年同學會，老師賴子成（左）道出「吃5年肉圓的秘辛」，右為學生范振佶。（記者顏宏駿攝）

2016-12-26 09:41

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化北斗肉圓全台知名，但你知嗎？近來鎮裡傳出一段「肉圓店的博士傳奇！」北斗「肉圓生」第三代經營者范龍生（現已退居幕後）「望子成龍」，為了兒子能考上好學校，30年前每日孝敬老師5顆肉圓，結果老師這一吃就是5年，全家看到肉圓就起雞皮疙瘩，後來老師使出「妙招」，全家總算不用被肉圓「追殺」。現已退休的老師賴子成昨天參加學生同學會，他道出這段封存30多年「全家吃5年肉圓」的秘辛，也開心地說出如何解脫肉圓的「必殺絕招」。

「肉圓生」第三代經營者范龍生，共有3個兒子，老大范振森、老二范振佶，老三范振忠。

其中現年46歲的范振佶唯一沒有接掌肉圓事業的兒子，從小聰明的他，爸爸對他寄望很深，因為做肉圓很辛苦，他也無意接手，只想把書唸好，范父從小一就幫他請當時在螺陽國小擔任老師的賴子成擔任家教。

賴子成共收了3個學生，每天范振佶下課到他家裡補習，手裡必提著5顆肉圓來，從此沒有間斷，就這樣賴老師全家連吃5年的肉圓。

賴子成說，他一再跟范父說「別再這樣」，但范父堅持一定要送。賴子成的太太開玩笑說「我們全家長得越來越像肉圓了」，孩子們也說「看到肉圓就怕」。

賴子成心想，全家再這樣吃肉圓下去不是辦法。於他建議范爸，「把你兒子從北斗國小轉到我服務的螺陽國小來，不僅你省下家教費，我也可以就近照顧你兒子」。爸爸一聽，覺得有理，便把兒子轉到螺陽國小。

范振佶當年奠下基礎，再苦讀考上彰化高工（現師大附工前身），後來又考上國立大學，一直唸到博士班，目前任教於新北市海山高工（現新北高工前身），昨天他返鄉參加國小畢業同學會，賴子成老師道出這段「吃5年肉圓」的秘辛，全場哄堂大笑，但他強調，現在不會怕肉圓了，因為那一袋肉圓，是爸爸望子成龍的期待，那是全天下最美味的肉圓。

這個同學會由擔任和美温媽媽服務隊長顏錦莉號召，她說，大家已經畢業34年了，趁著老師還建在時大家聚一聚，出席的包括螺陽國小現任校長張鴻章、退休老師賴子成、謝鴻儒、許金葉、方添登、張丹等人，學生們則包括現任彰化地檢署主任檢察官的楊聰輝、台北榮總護理長塗慧等共80多人，大家開心敘舊，期待再次相會。