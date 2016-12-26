| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
柳營老夫婦騎機車遭撞重傷 生命垂危 BOSE下修家庭劇院的空間需求
 首頁 > 生活

南部空氣品質差 高雄5測站AQI達紅害

高雄5測站AQI指標達紅害，從柴山眺望前鎮區天空，出現霧濛濛一片（記者黃志源攝）

2016-12-26  09:33

〔記者黃志源／高雄報導〕今天上午南部多縣市空氣品質指標（AQI）指標達「橘色」或「紅色」警示，其中又高雄市5測站出現「對所有族群不健康」的空氣品質最糟。

依據環保署空氣品質監測網顯示，高雄市在上午8點共有左營、前金、復興、前鎮及小港5測站測出對所有族群不健康的「紅色」警示，以小港測站測得159為最高，而5測站均為接近市區，而高雄其它地區除了林園外，均出現「橘色」警示。

由於空氣品質不佳，不少機車騎士或外出民眾戴上口罩阻絕空氣中污染物，從柴山眺望市區天空，則是霧濛濛一片。

高雄5測站AQI指標達紅害，從柴山眺望前金區天空，出現霧濛濛一片（記者黃志源攝）

高雄5測站AQI指標達紅害，民眾戴上口罩阻絕空氣中污染物。（記者黃志源攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： AQI 空污 紅害
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤香菇燒賣
香噴噴！麻油蛋酒
孩子最愛♥薯薯餐
完美煎豆腐4個技巧
轉寄

標題：南部空氣品質差 高雄5測站AQI達紅害


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月26日‧星期一‧丙申年冬月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.