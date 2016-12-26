南部空氣品質差 高雄5測站AQI達紅害

高雄5測站AQI指標達紅害，從柴山眺望前鎮區天空，出現霧濛濛一片（記者黃志源攝）

2016-12-26 09:33

〔記者黃志源／高雄報導〕今天上午南部多縣市空氣品質指標（AQI）指標達「橘色」或「紅色」警示，其中又高雄市5測站出現「對所有族群不健康」的空氣品質最糟。

依據環保署空氣品質監測網顯示，高雄市在上午8點共有左營、前金、復興、前鎮及小港5測站測出對所有族群不健康的「紅色」警示，以小港測站測得159為最高，而5測站均為接近市區，而高雄其它地區除了林園外，均出現「橘色」警示。

由於空氣品質不佳，不少機車騎士或外出民眾戴上口罩阻絕空氣中污染物，從柴山眺望市區天空，則是霧濛濛一片。

高雄5測站AQI指標達紅害，從柴山眺望前金區天空，出現霧濛濛一片（記者黃志源攝）