把仇恨化為甜蜜 挺同廣告遞出橄欖枝
一群廣告人與影像工作者製作了一支影片「彩虹蛋糕──致婚姻平權」，試圖用正向的廣告化解婚姻平權的正反雙方歧見。（圖截自YouTube/家的進行式）
〔即時新聞／綜合報導〕近來國內為了同志婚姻修法議題，引發正反兩方團體的激烈對抗，但有一群廣告人與影像工作者不願見到台灣社會因此撕裂，便製作了一支影片「彩虹蛋糕──致婚姻平權」，試圖向社會上的每個人遞出橄欖枝。
該支影片開頭，就可看到一片牆壁上寫滿網路上對同志族群的激烈語言，如「沒有歧視同性戀不過有病就該醫治」、「要領養小孩真他X的有病」等字句，這些字句都是由巧克力醬所做成。之後有6對同志朋友前來觀看，他們看到牆上言論後感慨說「看到這些字是還滿難過」、「有時會覺得不知從哪裡溝通起」
但這6對同志朋友並不感到氣餒，他們仍放下沉痛的情緒，決定一起把牆上的巧克力字拿去融化，準備把這些代表仇恨的巧克力做成蛋糕，最終大家合力完成象徵「甜包容苦 愛擁抱恨」的彩虹蛋糕。
影片上傳到臉書與影音頻道不到3天時間，就有超過10萬人次觀看 ，許多網友紛紛稱讚「在彩虹之下，我們都有著一樣的一顆心」、「讓人覺得有勇氣」、「內容很棒，很感動人」
參與影片製作的廣告人胡湘雲表示，這部影片不代表任何公司與組織，只是一群廣告人丶影像工作者人以及甜點店左道，想用正向的廣告化解正反雙方的歧見，且勇敢為平權與自由而努力。
相關影片請見
影片開頭，就可看到一片牆壁上寫滿網路上對同志族群的激烈語言。（圖截自YouTube/家的進行式）
同志朋友看到牆上言論後感慨說「他只是出於恐懼吧」、「有時會覺得不知從哪裡溝通起」（圖截自YouTube/家的進行式）
但這6對同志朋友並不感到氣餒，他們決定一起把牆上的巧克力字拿去融化，準備把這些代表仇恨的巧克力做成蛋糕。（圖截自YouTube/家的進行式）
最終大家合力完成象徵「甜包容苦 愛擁抱恨」的彩虹蛋糕。（圖截自YouTube/家的進行式）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 獨家》遼寧艦逼近？花蓮基地F-16緊急升空
- 英國著名流行歌手喬治麥可逝世 享年53歲（影音）
- 社論》兩強相鬥下的台灣
- 國手選拔賽》「桌球神童」抗壓突圍 連2年出線
- 〈戀愛絮語〉星座之：處女女是阿信
- 〈異同OPEN講〉同運收穫 2016大躍進
- 北區健行、明新里 聯合活動中心動土
- 自以為是葉問 港仔爆打女碩士
- 曾樂觀拒做化療 名導陳俊良平安夜食道癌逝
- 獨家》空軍出動RF-16偵照機 拍到遼寧號囉！
- 一個控溫水瓶 驚覺台灣不見了
- 台日高中棒球菁英賽／竹田祐狂飆9K 助大阪逆轉勝
- 國家講座頒獎 陳建仁：發光發熱 讓全世界看見台灣
- 向世界展現中國力量 中官媒：應突破第二島鏈
- 〈旅遊的滋味〉大地的盡頭──知床
- 茫到站不穩? 重機騎士自撞亡
- 英女王重感冒 首度缺席耶誕禮拜
- 挺同性婚姻 同婚團體呼籲用愛守護立院
- 運將發狂引爆瓦斯釀1死6傷 今依殺人罪起訴
- 費爸休兵半年 澳網「復出」
- 國道一號林口深夜車禍 疑兩車追撞一車側翻
- 為維護用餐品質？昆凌寵物餐廳不准毛小孩落地挨轟
- 嘉義濟生病院 局部重建做為文化館
- 外交部：梵中對話 只談教會事務
- 《異形》重返銀幕 太空版《屍速列車》嚇嚇叫
- 稻草耶誕樹 台西村顯榮宮亮點
- 休傑克曼聖誕驚魂記 下海游泳驚遇大白鯊
- 〈職場開麥拉〉到底是工作重要？還是權益重要？
- 自由共和國》津上俊哉／中國能否處理好「殭屍企業」
- 成交量縮持續震盪 台股守9000點大關
- 台生扮納粹風波 郁慕明有「與眾不同」看法
- 癌末童發起男人擦指甲油 募8千萬善款
- 媽寶毒蟲飛車逃 警開9槍制伏
- 婚平法草案初審過了！楊丞琳蔡依林開心齊祝賀
- 陸元琪血崩小胖還狂看手機 癌手術沒人陪好辛酸
- 新北議員回娘家 95歲陳松林傳承經驗
- 穀保OB賽》同場4女判官 史上首見
- 林志玲挺五月天放送長腿 阿信抱不到結屎面
- 暴紅時睡過不少女性 喬治麥可一生未婚還出櫃
- 黃健庭種希望之樹 推台東設計中心
標題：把仇恨化為甜蜜 挺同廣告遞出橄欖枝
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email