把仇恨化為甜蜜 挺同廣告遞出橄欖枝

一群廣告人與影像工作者製作了一支影片「彩虹蛋糕──致婚姻平權」，試圖用正向的廣告化解婚姻平權的正反雙方歧見。（圖截自YouTube/家的進行式）

2016-12-26 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕近來國內為了同志婚姻修法議題，引發正反兩方團體的激烈對抗，但有一群廣告人與影像工作者不願見到台灣社會因此撕裂，便製作了一支影片「彩虹蛋糕──致婚姻平權」，試圖向社會上的每個人遞出橄欖枝。

該支影片開頭，就可看到一片牆壁上寫滿網路上對同志族群的激烈語言，如「沒有歧視同性戀不過有病就該醫治」、「要領養小孩真他X的有病」等字句，這些字句都是由巧克力醬所做成。之後有6對同志朋友前來觀看，他們看到牆上言論後感慨說「看到這些字是還滿難過」、「有時會覺得不知從哪裡溝通起」

但這6對同志朋友並不感到氣餒，他們仍放下沉痛的情緒，決定一起把牆上的巧克力字拿去融化，準備把這些代表仇恨的巧克力做成蛋糕，最終大家合力完成象徵「甜包容苦 愛擁抱恨」的彩虹蛋糕。

影片上傳到臉書與影音頻道不到3天時間，就有超過10萬人次觀看 ，許多網友紛紛稱讚「在彩虹之下，我們都有著一樣的一顆心」、「讓人覺得有勇氣」、「內容很棒，很感動人」

參與影片製作的廣告人胡湘雲表示，這部影片不代表任何公司與組織，只是一群廣告人丶影像工作者人以及甜點店左道，想用正向的廣告化解正反雙方的歧見，且勇敢為平權與自由而努力。

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影片開頭，就可看到一片牆壁上寫滿網路上對同志族群的激烈語言。（圖截自YouTube/家的進行式）

同志朋友看到牆上言論後感慨說「他只是出於恐懼吧」、「有時會覺得不知從哪裡溝通起」（圖截自YouTube/家的進行式）

但這6對同志朋友並不感到氣餒，他們決定一起把牆上的巧克力字拿去融化，準備把這些代表仇恨的巧克力做成蛋糕。（圖截自YouTube/家的進行式）