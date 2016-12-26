今天東風微弱大氣穩定 鄭明典：雲淡風輕會熱

2016-12-26 09:00

〔即時新聞／綜合報導〕今天白天是降雨稀少、晴到多雲的天氣，中央氣象局預報中心主任鄭明典分析指出，「今天雲淡風輕，會熱！」

鄭明典在臉書上發文說，今天屬於微弱東風的環境，大氣穩定。但是天氣圖上，北方系統已經蓄勢待發，提醒民眾要注意。

在空氣品質方面，鄭明典表示，現在已經習慣每天一早看看天空藍不藍，比對一下空氣品質指標。北台灣很好，有藍天；中南部就不太理想了。

中央氣象局表示，今天西半部白天高溫可達28、29度，東半部亦有26、27度，夜晚清晨低溫則在17至20度間，西半部日夜溫差高達10度。