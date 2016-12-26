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新加坡首次來台徵輔警 月薪60K

2016-12-26  08:31

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡首次來台徵「輔助警察」，開出月薪6萬元及入隊獎金9萬元，在求職市場引起重視。

最近在網路中流傳「新加坡皇廷資源顧問公司來台招募合約2年的新加坡輔助警察」的廣告，上班時間每天12小時（含吃飯時間），除上述薪水之外，還有加班費，工作主要就是協助警方執行任務。工作將被分配到新加坡樟宜國際機場檢查證件、大型活動人群管制、交通疏導以及警察業務協助。

這則徵才活動預定2017年1月中旬在台北、高雄兩地進行面試，預定聘用人員至少50名人員以上。若獲得錄用，需簽約2年，其間，培訓至少2個月，領半薪約台幣3萬元，正式任用薪水才是約6萬元。

依據這則徵才廣告，限制身高167公分以上、服完兵役、具讀寫說英文的能力，還要經新加坡法律、個人體能測試、警用武器使用、警用格鬥、反恐訓練、基本教練、武裝巡邏執勤等項目的訓練。

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  • 新加坡首次來台徵輔警。（圖擷取自網路）

    新加坡首次來台徵輔警。（圖擷取自網路）

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標題：新加坡首次來台徵輔警 月薪60K


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