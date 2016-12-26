| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
柳營老夫婦騎機車遭撞重傷 生命垂危 BOSE下修家庭劇院的空間需求
 首頁 > 生活

冷空氣今晚接近 彭啟明：淡水低溫可降到13度

天氣風險公司總經理彭啟明今早網路撰文表示，北台灣明後天將出現10多度的低溫，淡水更可降到13度。（圖截自彭啟明臉書）

2016-12-26  08:49

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，明天東北季風增強，北台灣溫度一路下滑，天氣風險公司總經理彭啟明今早網路撰文表示，北台灣明後天將出現10多度的低溫，淡水更可降到13度。

彭啟明今早在臉書「氣象達人彭啟明」表示，新的一波冷空氣今晚將會接近北台灣，明後天清晨淡水的低溫可以降到13至14度。明天起到週四白天回溫也有限，北部白天高溫還不到20度，可能只有17至18度。中南部相對之下影響較小，但預期也有3-5度的落差。

貼文還說到北部這波冷空氣預期在週五開始減弱，跨年到新年假期的天氣還不錯，是屬於回溫的型態，也預期這樣的天氣會持續到一月上旬。

廣告
  • 彭啟明今早在臉書「氣象達人彭啟明」表示，明天起到週四白天回溫也有限，北部白天高溫還不到20度，可能只有17至18度。（圖截自彭啟明臉書）

    彭啟明今早在臉書「氣象達人彭啟明」表示，明天起到週四白天回溫也有限，北部白天高溫還不到20度，可能只有17至18度。（圖截自彭啟明臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 天氣 彭啟明 氣象
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤香菇燒賣
香噴噴！麻油蛋酒
孩子最愛♥薯薯餐
完美煎豆腐4個技巧
轉寄

標題：冷空氣今晚接近 彭啟明：淡水低溫可降到13度


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月26日‧星期一‧丙申年冬月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.