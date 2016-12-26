冷空氣今晚接近 彭啟明：淡水低溫可降到13度

天氣風險公司總經理彭啟明今早網路撰文表示，北台灣明後天將出現10多度的低溫，淡水更可降到13度。（圖截自彭啟明臉書）

2016-12-26 08:49

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，明天東北季風增強，北台灣溫度一路下滑，天氣風險公司總經理彭啟明今早網路撰文表示，北台灣明後天將出現10多度的低溫，淡水更可降到13度。

彭啟明今早在臉書「氣象達人彭啟明」表示，新的一波冷空氣今晚將會接近北台灣，明後天清晨淡水的低溫可以降到13至14度。明天起到週四白天回溫也有限，北部白天高溫還不到20度，可能只有17至18度。中南部相對之下影響較小，但預期也有3-5度的落差。

貼文還說到北部這波冷空氣預期在週五開始減弱，跨年到新年假期的天氣還不錯，是屬於回溫的型態，也預期這樣的天氣會持續到一月上旬。