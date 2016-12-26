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「蛋蛋」大小比GG重要 檢測手勢這樣做…

醫師指出，就生育角度而言，睪丸大小相當重要。（情境照）

2016-12-26  07:26

〔即時新聞／綜合報導〕陰莖長短是男人相當在意的事情，但醫師指出，就生育角度而言，睪丸大小才是重點！

《東森健康雲》報導，不孕症醫師蔡鋒博指出，睪丸製造精子，分泌雄激素，與性能力有關，且睪丸若不正常，便會影響到生育能力。蔡鋒博表示，成年人睪丸正常長度約3.5到4公分，大小則在15到25cc，兩邊大小差異不超過2cc。

報導指出，蔡鋒博建議男性自我檢測睪丸大小，他說可將手的大拇指與食指圈成OK手勢，若睪丸能剛好嵌入就是正常的狀態，太小或太大都代表可能有問題。

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