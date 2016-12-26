| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
英國著名流行歌手喬治麥可逝世 享年53歲 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 生活

冷氣團明來襲 北台灣下探12度

中央氣象局指出，今天（26日）白天仍是降雨稀少、晴到多雲的天氣，但明（27日）起東北季風增強，各地變天。（資料照，記者楊宜敏攝）

2016-12-26  06:32

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（26日）白天仍是降雨稀少、晴到多雲的天氣，但明（27日）起東北季風增強，週三、四最冷，北台灣沿海空曠地區低溫甚至僅12、13度左右。

氣象局表示，今天西半部白天高溫可達28、29度，東半部亦有26、27度，夜晚清晨低溫則在17至20度間，西半部日夜溫差高達10度。深夜以後隨著北方冷高壓勢力南下，台灣附近東北風開始增強，迎風面水氣將逐漸增多，北台灣及宜蘭、花蓮降雨機率將提高。

氣象局預估，週二東北季風增強，北台灣溫度一路下滑，午間氣溫僅18、19度，中南部與花東亦在白天就會開始降溫，中部以北和東北部低溫約15、16度，南部和花東約18、19度。降雨方面，除了迎風面的北部、東半部有短暫雨之外，下半天起南台灣降雨機率也提高。

本報報導，這波冷氣團週三、週四影響最大，加上南邊來的水氣，各地濕冷，北台灣沿海空曠地區低溫甚至在12、13度左右，玉山有機會降下今年入冬第一場雪。

颱風消息部分，今年第26號颱風NOCK-TEN（中文譯名納坦）於昨日晚間已登陸呂宋島，受地形影響，其強度減弱為中度颱風，今日凌晨2時其中心位於菲律賓馬尼拉東南東方約228公里處，預計下午左右會移入南海，然後持續向西轉西南移行並逐漸消散，對台灣不會有直接影響。

空氣品質方面，今天中部地區AQI為對敏感族群不健康。雲嘉南及高屏地區AQI將達到對所有族群不健康。其他地區及離島為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
20 ~ 30 20 ~ 30 22 ~ 29 19 ~ 27

颱風路徑潛勢圖。（取自氣象局網站）

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今日各地紫外線為中量級至高量級。（取自氣象局網站）

今天中部地區AQI為對敏感族群不健康。雲嘉南及高屏地區AQI將達到對所有族群不健康。其他地區及離島為普通至良好等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 天氣 氣象 氣象局
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤香菇燒賣
香噴噴！麻油蛋酒
孩子最愛♥薯薯餐
完美煎豆腐4個技巧
轉寄

標題：冷氣團明來襲 北台灣下探12度


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月26日‧星期一‧丙申年冬月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.