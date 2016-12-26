冷氣團明來襲 北台灣下探12度
中央氣象局指出，今天（26日）白天仍是降雨稀少、晴到多雲的天氣，但明（27日）起東北季風增強，各地變天。（資料照，記者楊宜敏攝）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（26日）白天仍是降雨稀少、晴到多雲的天氣，但明（27日）起東北季風增強，週三、四最冷，北台灣沿海空曠地區低溫甚至僅12、13度左右。
氣象局表示，今天西半部白天高溫可達28、29度，東半部亦有26、27度，夜晚清晨低溫則在17至20度間，西半部日夜溫差高達10度。深夜以後隨著北方冷高壓勢力南下，台灣附近東北風開始增強，迎風面水氣將逐漸增多，北台灣及宜蘭、花蓮降雨機率將提高。
氣象局預估，週二東北季風增強，北台灣溫度一路下滑，午間氣溫僅18、19度，中南部與花東亦在白天就會開始降溫，中部以北和東北部低溫約15、16度，南部和花東約18、19度。降雨方面，除了迎風面的北部、東半部有短暫雨之外，下半天起南台灣降雨機率也提高。
本報報導，這波冷氣團週三、週四影響最大，加上南邊來的水氣，各地濕冷，北台灣沿海空曠地區低溫甚至在12、13度左右，玉山有機會降下今年入冬第一場雪。
颱風消息部分，今年第26號颱風NOCK-TEN（中文譯名納坦）於昨日晚間已登陸呂宋島，受地形影響，其強度減弱為中度颱風，今日凌晨2時其中心位於菲律賓馬尼拉東南東方約228公里處，預計下午左右會移入南海，然後持續向西轉西南移行並逐漸消散，對台灣不會有直接影響。
空氣品質方面，今天中部地區AQI為對敏感族群不健康。雲嘉南及高屏地區AQI將達到對所有族群不健康。其他地區及離島為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|20 ~ 30
|20 ~ 30
|22 ~ 29
|19 ~ 27
颱風路徑潛勢圖。（取自氣象局網站）
今日天氣預報。（取自氣象局網站）
今日各地紫外線為中量級至高量級。（取自氣象局網站）
今天中部地區AQI為對敏感族群不健康。雲嘉南及高屏地區AQI將達到對所有族群不健康。其他地區及離島為普通至良好等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）
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