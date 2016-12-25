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「應正面教育非撻伐」議員為光復學子喊委屈

2016-12-25  23:32

〔即時新聞／綜合報導〕光復中學學生及老師在遊行中扮演納粹，遭到政界多人撻伐，不過新竹縣議員邱振瑋則在臉書上為學生叫屈，認為應以此問題對學生進行正面教育，而不是逼校長下台、扼殺補助款去二次傷害學生。

邱振瑋今（25日）在臉書上表示，光復中學學生遊行扮納粹遭轟無知，甚至有人要光復中學「關門大吉」，但邱振瑋認為台灣是多元的自由社會，每個人都有自由表達的權利，很多pub、餐廳都有納粹標誌做裝飾，也沒有被限制，為何政治人物及媒體一昧對校方擴大追殺？

邱振瑋認為，學生在校慶上展現創意有何不可？他們可以用此宣導納粹主義如何殘害世界，以此正面教育學生正確歷史觀點，認知過去沉重的歷史背景，而不是用謾罵、撻伐、扼殺補助款去二次傷害學生，「這樣的政治人物才是比學生更無知。」

邱振瑋提到，光復中學30幾年來一直在努力改變，國中部成為升學熱門，且在體育方面表現十分出色，啦啦隊得到世界冠軍，籃球隊也進入HBL征戰，這些長期努力與成就沒有得到鼓勵，如今卻惹來罵名，以後台灣教育辦學如何是好？

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  • 光復中學學生及老師在遊行中扮演納粹，遭到政界多人撻伐，不過新竹縣議員邱振瑋（見圖）則在臉書上為學生叫屈。（資料照，記者黃美珠攝）

    光復中學學生及老師在遊行中扮演納粹，遭到政界多人撻伐，不過新竹縣議員邱振瑋（見圖）則在臉書上為學生叫屈。（資料照，記者黃美珠攝）

  • 新竹縣議員邱振瑋在臉書上為學生叫屈，認為應以此問題對學生進行正面教育，而不是逼校長下台、扼殺補助款去二次傷害學生。（圖擷取自臉書）

    新竹縣議員邱振瑋在臉書上為學生叫屈，認為應以此問題對學生進行正面教育，而不是逼校長下台、扼殺補助款去二次傷害學生。（圖擷取自臉書）

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