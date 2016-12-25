收到耶誕禮物太開心 小蘿莉又哭又笑萌翻

2016-12-25 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕父母親為孩子準備耶誕禮物，最期待的無非是能與孩子一起享受收到禮物時的感動與喜悅。英國10歲小女孩莎蘿（Seren）日前收到父母送的耶誕禮物，當場激動的又哭又笑，真情流露的可愛模樣，還萌翻了眾多網友。

《每日郵報》報導，莎蘿的父母拍下莎蘿收到耶誕禮物的完整過程，上傳網路後引發廣大迴響；影片中，只見莎蘿在父母的引導下先往浴缸中看了看，然後大叫「什麼啦！你在和我開玩笑嗎」，直到父親說了聲「耶誕節快樂」，莎蘿才意會到浴缸裡的黑色臘腸犬就是自己的耶誕禮物。

莎蘿發現自己的耶誕禮物是隻黑色臘腸犬後，激動的當場落淚，隨即又哭又笑的接受父親的擁抱，再繼續一邊啜泣一邊大笑，不敢置信的呆站在原地，直到母親把小狗狗抱到莎蘿的懷中時，莎蘿才感動的表示「天啊！好可愛」，並開心又小心翼翼的撫摸起小狗狗。

莎蘿真情流露的可愛模樣，萌翻了眾多網友；網友紛紛留言表示「耶誕節快樂」、「溫馨！這絕對會是段無價的動人記憶」、「這女孩是真心的期望著能獲得小狗的陪伴」，也有許多網友提醒「寵物不只是禮物，也是份責任」。

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