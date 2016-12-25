斷交後聖多美人怎麼想？網友分享經驗被推爆

2016-12-25 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕西非國家聖多美普林西比21日宣布與我國斷交，外交部預期聖多美可能與中國建交。網友在PTT上分享曾在聖多美生活的經歷，親眼見證台灣的援助如何改變聖多美人的生活。

網友offlame提到自己多年前到聖多美的經驗，他說聖多美人看到台灣人會有兩種反應，第一種是擺出各種功夫姿勢，這是因為當地的電影院播放許多台灣贈送的功夫電影，讓「台灣人會功夫」的印象深植於聖多美人心中。

第二種則是保持熱情與感激。offlame指出，雖然台灣人大多沒聽過這個西非小國，但其實聖多美到處飄著我國國旗，提供聖多美穩定電力的電廠、聖多美最高學府Trindade高中都是台灣人協助建設的。由於聖多美國土太小，國人不太有「陌生人」的概念，把陌生人視為遲早都會認識的朋友，會熱情地贈送椰子和可可果。

offlame表示，聖多美人的生活相當單純，甚至有聖多美朋友告訴他「夢想是要當飯店服務生，因為飯店又大又漂亮」；聖國的總統以政治算計宣布與我國斷交，他在聖多美的朋友多半表示無奈和難過。offlame最後說到，雖然我們砸錢在貧困的邦交國沒什麼效率，但對聖多美的百姓來說，台灣是重要且值得感激的地方。