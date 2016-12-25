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全台最長吊床式「新溪口吊橋」 明年中啟用

桃園市復興區「新溪口吊橋」。（記者李容萍攝）

2016-12-25  22:33

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區的溪口吊橋因橋體老舊，復興區公所將原橋拆除，並於原址附近興建「新溪口吊橋」已經完工，最近網路瘋傳「新溪口吊橋」今年底啟用的訊息；對此，復興區公所澄清，橋體已經完工，但周邊設施還未完成，預計明年年中才會開放登橋，未來啟用後，比屏東山川琉璃吊橋262公尺還長，將成為全台最長的吊床式吊橋。

復興區長曾志湘表示，新溪口吊橋位於石門水庫上游，連接角板山與溪口部落兩側，吊橋下方是大漢溪，隨著石門水庫枯水、滿水期的湖面水位落差呈現不同距離美感外，四季變化的山水風景盡收眼底，明年年中開放登橋後，可望提高在地就業率，並成為復興區新地標和觀光亮點，估算一年登橋人數可達50萬人次。

市府觀光旅遊局局長楊勝評也說，新溪口吊橋整體計畫經費1億4000萬元，吊橋主體長303公尺、寬1.2公尺，標高位於252至275公公尺間，兩側拉高成M字型，行走其間會有律動感、很刺激。

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  • 桃園市復興區「新溪口吊橋」。（記者李容萍攝）

    桃園市復興區「新溪口吊橋」。（記者李容萍攝）

  • 桃園市復興區「新溪口吊橋」。（記者李容萍攝）

    桃園市復興區「新溪口吊橋」。（記者李容萍攝）

  • 桃園市復興區「新溪口吊橋」。（記者李容萍攝）

    桃園市復興區「新溪口吊橋」。（記者李容萍攝）

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相關關鍵字： 吊橋 屏東山川琉璃吊橋 復興區 新溪口吊橋 溪口吊橋
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