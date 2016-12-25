淡大蘭陽校區推性平 全面設置性別友善廁所
2016-12-25 22:44
［記者簡惠茹／宜蘭報導］淡江大學蘭陽校區走在性別平等前端，率宜蘭縣校園之先，教學大樓全面設置性別友善廁所。校方表示，由於不分性別、族群都可以使用，且空間獨立有隱私，使用頻率相當高，不曾出現偷窺、溜鳥問題。
淡江大學蘭陽校園走在性別平等為推廣性別平等觀念，淡江大學蘭陽校區內共有兩棟大樓，分別是教學大樓與學生宿舍，2014年起規劃在教學大樓設置性別友善廁所，去年10月啟用，共設有11間，每層樓至少1間，每間性別友善廁所都與男、女廁各自獨立，並以身心障礙者使用規格配置馬桶、洗手台、扶手等等，希望讓不同的族群都可以舒服使用。
淡江大學英美語言文化學系專任助理教授王蔚婷，同時也是宜蘭縣婦女權益促進委員會第2屆及第7屆委員，她說，學校相當注重性別平等、性別主流化的議題，希望學生可以學習尊重多元性別，也讓各種性別認同的學生，都能感受到被平等對待，因此從空間配置著手，廁所的標誌也特別設計，畫上男生、女生、以及綜合的符號。
王蔚婷說，有些同學曾反應，自己的生理性別雖然是女生，可是心理性別認同是男生，如果到女廁上廁所，大家看到她剪了一頭短髮，打扮中性，會誤以為自己跑錯廁所，感覺很尷尬，為尊重多元性別，性別友善廁所的設置是必要的。
「每個人都可以使用性別友善廁所，不區分性別、族群。」淡江大學蘭陽校區表示，從去年使用到現在，以清潔和衛生紙更換頻率來說，使用率非常高，由於是獨立的空間，與男女廁動線區隔，進去後也可以關上門、鎖起來，偷窺、溜鳥俠等問題是在任何廁所都可能發生，並不是性別友善廁所就會特別嚴重，使用至今，不曾出現偷窺、溜鳥俠等問題就。
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