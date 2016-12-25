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苑裡天下路消防隊舊廳舍前「線井」引民怨

苑裡天下路消防隊舊廳舍前「線井」引民怨（記者蔡政珉攝）

2016-12-25  22:53

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苑裡鎮代孟文源接獲民眾反映，指出苑裡鎮天下路苑裡消防分隊舊廳舍前當年因消防進出所需，地上畫上黃色網狀線，不過如今消防分隊已經遷移，但是網狀線卻未塗銷，造成不少民眾到市區購物停車被開罰單，怒指根本是「線阱」。

苑裡鎮公所則回應，苑裡消防分隊遷移後，一旁的空地現在作為社區巴士停放所用，社區巴士體積大小與消防隊專用車輛確實有差別，不需要再劃設網狀線，公所會研擬方法改善問題，以免民眾又吃上罰單。

苑裡鎮公所指出，初步規劃將在空地前方畫上兩條小紅線，方便社區巴士進出，再把黃色網狀線塗掉。不過，苑裡鎮公所也呼籲，塗銷黃色網狀線後，民眾在路邊停車時請務必留下空間讓社區巴士可以進出，不要堵住進出口。

孟文源指出，消防分隊都已經遷走了，不過公部門的思維卻未跟上，導致不少民眾冤枉受罰。畢竟目前市區購物停車問題並非一時半刻可以解決的問題，可以說是苑裡鎮的沈痾，若能夠多提供合法停車位給鎮民停車，也是便民措施。

通霄警分局則表示，目前依道路交通管理處罰條例第五十五條規定，在出入口五公尺內以及設有禁止停車標線臨時停車得依法處三百元至六百元罰鍰，而根據道路交通管理處罰條例第五十六條，在顯有妨礙他人、車通行處所停車、或設有禁止標線處停車可處六百元至一千兩百元罰鍰，目前警方都是依法告發，除非標線塗銷不然警方在依法行政角度上，只能開罰。

通霄警分局也指出，目前天下路上劃設兩處黃色網狀線，一處在苑裡分駐所汽機車出入口，一處在苑裡鎮公所社區巴士停放處前，依現況而言，苑裡分駐所汽機車出入口前若塗銷黃線，恐怕造成員警出入不便；苑裡鎮公所則認為，初步先把社區巴士停放處前標線塗銷，而分駐所前黃線目前塗銷確實不妥。

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相關關鍵字： 天下路 消防隊舊廳舍 禁停區 罰單 苑裡 黃色網狀線
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