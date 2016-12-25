巧思最應景綠美化 蔣介石銅像變耶誕樹

你沒看錯，這「曾」是蔣介石銅像。（記者陳彥廷攝）

2016-12-25 22:21

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣春日鄉公所前立有1座蔣介石銅像，今年選舉期間因特定政黨認為該銅像不應立在行政中立的公所前，欲前往「審判」再拉倒銅像，不過公所竟靈機一動，將銅像「變裝」成耶誕樹，「平安喜樂」氣氛果真沖淡政治火藥味，今天耶誕節，遊客得知該耶誕樹內「藏著」蔣公銅像，覺得是應景又有趣。

近年去蔣化後，除學校或特定園區外，鄉鎮市公所前蔣介石銅像幾乎消聲匿跡，不過春日鄉公所前這個近40年、高約4公尺的銅像除屹立不搖，近年耶誕節還會被「盛裝打扮」，「綠美化」成耶誕樹，旁邊有馬槽，上面掛著小燈，寫著「耶誕快樂」非常應景。

當地卻傳聞此舉起因是選舉，原來年初大選前，曾有政黨欲「審判」後拉倒銅像，公所獲風聲後靈機一動用「平安喜樂」的耶誕樹化解衝突後，現在已成春日鄉每年耶誕節盛事；遊客聞訊是大讚巧思，笑稱蔣介石真的「百年樹人」，也有人問「腳邊有放禮物嗎」？在在令人莞爾。

「早有打算要當作骨架」無黨籍的鄉長柯自強澄清，當地宗教信仰傾向基督、天主教，重視耶誕節，他上任後配合耶誕節，用不具政治意涵的耶誕樹來消弭政治差異，去年12月初就曾佈置耶誕樹，有現成骨架，搭起來是「經濟實惠」！

柯自強說，已連2年的12月初，在公所前廣場舉辦聯歡晚會，耶誕樹擋住原本嚴肅目光的蔣介石銅像，讓歡樂節慶氣氛更富足，也強調此舉與去蔣化無關，固定在隔年元宵節後銅像就會「重見天日」。