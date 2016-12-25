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世界神明聯誼會！東隆宮溫王爺首會師後抵返東港

東隆宮溫王爺首度到佛光山與眾神明會師。（記者陳彥廷翻攝）

2016-12-25  22:26

〔記者陳彥廷／屏東報導〕佛光山今天舉辦的「世界神明聯誼會」，全台各地的宫廟主神今天都赴會，會場一度有逾兩千位神尊到場，盛況空前，其中代表東港在地信仰文化的東港東隆宮，今年則是首度參加聯誼，著名的轎班穿著整齊化一的傳統服飾，相當吸睛。

被視為宗教界盛事的聯誼會，已舉辦7次，除佛教及台灣各地不同的道教文化，甚至連天主教、基督教及伊斯蘭教皆到場。

東港迎王祭典為國家無形文化資產，東隆宮今年收到邀請後，經執事人員擲筊，獲得溫王爺首肯，前往佛光山大會師。宮方對盛事非常慎重，請出東隆宮內的老王爺前往，今早東隆宮及轎班人員浩浩蕩蕩以數台巴士前往佛光山，以下中街角頭為主的轎班，則穿上整齊的轎班服飾，扛著溫王爺神轎亦步亦趨進入佛光山。

下午3點神明回鑾前整個聯誼會邁入最高潮，數萬人在菩提廣場合掌祈福法會，世界紀錄協會高級認證官吳華江宣讀結果，宣布創下同一時間最多多元宗教團體匯聚一處的世界紀錄「認證成功」時，現場響起如雷掌聲，逾10萬人共同見證歷史性一刻，締造世界新紀錄。

溫王爺返程抵東港新基中學後方停車場下車，一路步行回東隆宮，受到許多信徒夾道迎接祀福，在入廟安座後，轎班、信徒響起如雷掌聲慶賀首度的聯誼圓滿成功。

影音（信徒提供）：

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  • 東隆宮溫王爺首度到佛光山與眾神明會師。（記者陳彥廷翻攝）

    東隆宮溫王爺首度到佛光山與眾神明會師。（記者陳彥廷翻攝）

  • 東隆宮溫王爺首度到佛光山與眾神明會師。（記者陳彥廷翻攝）

    東隆宮溫王爺首度到佛光山與眾神明會師。（記者陳彥廷翻攝）

  • 東隆宮溫王爺首度到佛光山與眾神明會師。（記者陳彥廷翻攝）

    東隆宮溫王爺首度到佛光山與眾神明會師。（記者陳彥廷翻攝）

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