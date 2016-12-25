基中跨年路跑賽 減重王有獎金

2016-12-25 22:11

〔記者俞肇福／基隆報導〕基中跨年路跑賽今年邁入第20年，基中為提倡運動風氣，促進教職員同仁健康，校長張智惟提供8000元獎金，邀集想要減重健身的同仁，一起來參賽；參加路跑減脂賽同仁，賽前需先測體重，路跑比賽3個月後，減重最多者獲勝，校長將在90週年校慶典禮上，公開頒發獎金。

張智惟表示，學校老師包括他在內，都曾經是擁有好身材的俊男美女，但曾幾何時，缺乏運動的身材慢慢地「走鐘」，像他自己就變成大「腹」翁；目前體重79公斤的張智惟說，他的目標是希望能恢復到當兵時的體重62公斤、24吋的腰圍。

張智惟說，全校目前共有120位教職員、1100多位學生，他希望不要只是跨年路跑賽跑一跑而已，而是大家都能夠持之以恆的運動，有健康的身體，因為體重增加、接下來就是高血壓、高膽固醇、高血脂問題；他拋出「路跑減重拿獎金」的構想，並自掏腰包8000元，希望讓大家有意願參與。

張智惟說，他拋出這個想法，立即獲得林忠彥老師、柯建華秘書、施瑞達老師的共襄盛舉，4個人就一起拍照宣示，也歡迎大家一起來；張智惟說，他希望基隆高中全校教職員同仁可以朝減重1公噸的目標來邁進。

張智惟說，他初步構想是，這8000元拆成兩筆，第一次路跑賽結束後的3個月，參加賽事減重最多的減重王，獲得4000元；接下來，半年後或1年後，參與路跑減脂賽的同仁，減重後的體重仍持續維持，則可獲得獎金4000元。