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花現台11丙 民眾著鳳仙裝「與花爭豔」

占地15公頃的壽豐花海今開幕，吸引逾千名賞花人潮，還有民眾特地換上鳳仙裝「與花爭豔！」 （記者王峻祺攝）

2016-12-25  21:53

［記者王峻祺／花蓮報導］花東花海季正式開始，自花蓮市區國福花海率先起跑後，位在台11丙線上的壽豐花海也在今日登場，占地約15公頃的花卉園區，沿著公路二旁延伸，宛如是條花海景觀長廊，開幕首日已湧入逾千名賞花人潮，除吸引單車騎士駐足賞景，還有民眾特地換上鳳仙裝「與花爭豔！」

今年花東花海季受到氣候影響，不僅雨水充沛，就連冬至過後，氣溫仍然居高不下，導致整體花期往後延遲，由壽豐鄉農會連續舉辦7屆的景觀花田，種植面積高達15公頃，因位處花蓮交通要道上，每年均是遊客跨年及春遊的必訪景點。

壽豐花海今年共分主題畫布區、油菜花及波斯菊景觀園區等3大主題，並以四季海棠、唐竹、龍柏及變葉木等花卉植物，打造出一座高約2公尺的「孔雀開屏」新地景，開幕首日成功吸引逾千人次造訪。

壽豐鄉農會總幹事曾淑懿說，為營造整體花海景觀長廊，今年還特別規劃壽豐地區大佃農的二期稻作，在收割後進行田區再利用計畫，藉此增進農田地力及維護農村環境生態景觀，達到農業永續經營的願景。

她說，主題畫布區所採用的花種，以色彩豐富的四季海棠、非洲鳳仙為主要花材，加上不同色系的一串紅、一串紫、萬壽菊、百日草、孔雀草、大波斯菊及黃波斯菊等，呈現花海亮麗色彩元素的一面；另在展場周邊還搭配波斯菊花田及油菜花田等大面積景觀作物，打造出花田景觀長廊樣貌。

曾淑懿強調，壽豐花海田區的花期，預計將能維持到農曆年假過後，活動期間也會推出季節限定商品「花漾便當」供遊客品嘗，選用台梗16號良質米，並搭配養生伊粢米黑糯米及有機時令蔬菜等超優質食材，歡迎民眾趁著春節連假到台11丙線上賞花出遊，體驗花東農村最自在清新的氣息。

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  • 位在台11丙線上的壽豐花海今日登場，占地約15公頃的花卉園區，沿著公路二旁延伸，宛如是條花海景觀長廊，開幕首日已湧入逾千名賞花人潮，吸引單車騎士駐足賞景。（記者王峻祺攝）

    位在台11丙線上的壽豐花海今日登場，占地約15公頃的花卉園區，沿著公路二旁延伸，宛如是條花海景觀長廊，開幕首日已湧入逾千名賞花人潮，吸引單車騎士駐足賞景。（記者王峻祺攝）

  • 位在花蓮台11丙線上的壽豐花海在今日登場，占地約15公頃的花卉園區，沿著公路二旁延伸，宛如是條花海景觀長廊，開幕首日已湧入逾千名賞花人潮。（記者王峻祺攝）

    位在花蓮台11丙線上的壽豐花海在今日登場，占地約15公頃的花卉園區，沿著公路二旁延伸，宛如是條花海景觀長廊，開幕首日已湧入逾千名賞花人潮。（記者王峻祺攝）

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標題：花現台11丙 民眾著鳳仙裝「與花爭豔」


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