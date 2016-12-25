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基隆太平師生 27日訪彰化太平交流共學

2016-12-25  22:54

〔記者俞肇福／基隆報導〕位於基隆市虎仔山地標旁的太平國小，過去這一年積極聯繫全台太平國小，期待連線全台11所太平國小組成「共學團」，讓師生可以分享教育資源，彼此交流學習；太平國小全校22位學生與校長、老師27日將搭車前往彰化縣埔心鄉太平國小，進行2天1夜的寄宿共學。

基隆太平國小校長陳建文說，學校去年先與嘉義縣梅山鄉太平國小接觸，進行2校教育交流互訪，讓2校的師生有機會體驗山林與海洋的特色課程，上個月他率領行政同仁拜訪彰化太平國小，獲得校長蔡幸娟的支持；全校師生27日將出發前往至彰化交流共學活動，學校日前邀請家長到校做說明。

陳建文說，此次基隆太平國小與彰化太平交流活動最大特色，將有別於過往形式的互訪，基隆學生將以Homestay的方式，夜宿彰化同學的家中，隔天一起上學，參加升旗典禮唱兩校校歌，並進入教室中一起上課；兩所太平國小老師們也將自編課程進行教學公開觀課，彼此分享教學方法與心得。

基隆太平國小家長會長詹明諭特別感謝彰化縣太平國小蔡幸娟校長及家長會的全力支持，開放教室及資源給予基隆的孩子學習，更精心安排成美文化園區、田尾公路花園參訪體驗活動，豐富孩子視野。

校長陳建文表示，未來仍會努力促成學生們能與其他太平國小進行交流，也歡迎其他縣市的太平國小師生到基隆一起學習，達成太平共學，協力同行的教育目標。

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  • 基隆市太平國小全校師生將於27日前往彰化埔心鄉太平國小，還要隨學生回家住宿，圖為校長陳建文與家長說明交流共學的行前簡報。（記者俞肇福攝）

    基隆市太平國小全校師生將於27日前往彰化埔心鄉太平國小，還要隨學生回家住宿，圖為校長陳建文與家長說明交流共學的行前簡報。（記者俞肇福攝）

  • 基隆市太平國小全校師生將於27日前往彰化埔心鄉太平國小，還要隨學生回家住宿，圖為校長陳建文與家長說明交流共學的行前簡報。（記者俞肇福攝）

    基隆市太平國小全校師生將於27日前往彰化埔心鄉太平國小，還要隨學生回家住宿，圖為校長陳建文與家長說明交流共學的行前簡報。（記者俞肇福攝）

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標題：基隆太平師生 27日訪彰化太平交流共學


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