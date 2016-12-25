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廣告公司撒鹽當雪惹議 怪物彈珠：畫面不採用

知名手遊《怪物彈珠》今（25）日發布聲明，宣布不會使用大兼廣告在梵梵溫泉灑鹽拍攝「雪景」的廣告內容，並向大眾致上最高的歉意。圖為梵梵溫泉。（記者簡惠茹攝）

2016-12-25  21:39

〔即時新聞／綜合報導〕大兼廣告製作公司昨（24）日在宜蘭縣大同鄉梵梵溫泉拍攝廣告，將大量鹽巴灑在梵梵溫泉行水區陸地上製造「雪景」，嚴重影響當地生態；委託拍攝廣告的知名手遊《怪物彈珠》今（25）日發布聲明，宣布不會使用有爭議的廣告內容，並向大眾致上最高的歉意。

綜合媒體報導，《怪物彈珠》委託台灣電通、大兼廣告拍攝廣告影片，而大兼廣告昨日率領劇組約50人在宜蘭縣大同鄉梵梵溫泉拍攝時，將大量鹽巴灑在梵梵溫泉行水區陸地上製造「雪景」，嚴重破壞生態，遭到民眾痛批，宜蘭縣政府也開罰。

《怪物彈珠》表示，所收到的提案裡雖無詳細說明雪景的製作方法，但拍攝過程中造成生態環境的影響，《怪物彈珠》確有監管上的疏失，《怪物彈珠》承諾將負起損失賠償的責任，並會全力配合宜蘭縣政府及環保局等相關單位解決、處理。此外，不會使用此次有爭議的廣告片段和內容，同時也向社會大眾致上最高的歉意。

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  • 《怪物彈珠》表示，本次拍攝過程中造成生態環境的影響，營運團隊確有監管上的疏失，將負起損失賠償的責任，並會全力配合宜蘭縣政府及環保局等相關單位解決、處理。（圖擷取自怪物彈珠官網）

    《怪物彈珠》表示，本次拍攝過程中造成生態環境的影響，營運團隊確有監管上的疏失，將負起損失賠償的責任，並會全力配合宜蘭縣政府及環保局等相關單位解決、處理。（圖擷取自怪物彈珠官網）

  • 大兼廣告昨（24）日率領劇組約50人在宜蘭縣大同鄉梵梵溫泉拍攝時，將大量鹽巴灑在梵梵溫泉行水區陸地上製造「雪景」。（圖擷取自宜蘭知識+）

    大兼廣告昨（24）日率領劇組約50人在宜蘭縣大同鄉梵梵溫泉拍攝時，將大量鹽巴灑在梵梵溫泉行水區陸地上製造「雪景」。（圖擷取自宜蘭知識+）

  • 大兼廣告昨（24）日在梵梵溫泉灑鹽拍攝「雪景」，嚴重破壞當地生態，遭到民眾痛批，宜蘭縣政府也開罰。（圖擷取自宜蘭知識+）

    大兼廣告昨（24）日在梵梵溫泉灑鹽拍攝「雪景」，嚴重破壞當地生態，遭到民眾痛批，宜蘭縣政府也開罰。（圖擷取自宜蘭知識+）

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