佛光山辦世界神明聯誼 最多多元宗教團體匯聚獲認證

佛光山舉辦世界神明聯誼會，多元宗教的2188尊神明安座。（記者黃旭磊翻攝）

2016-12-25 22:19

［記者黃旭磊／高雄報導］佛光山今天舉辦世界神明聯誼會，廟方統計有685家教會、寺、廟、宮代表到場，2188尊神明同場遊行、回鑾，除了神尊、宮廟、陣頭表演與隨香信眾，中午至少有2萬5千人用餐，加上遊客及信眾總人數突破5萬人，佛光山向位於香港的世界紀錄協會申請，獲得認證。

世界紀錄協會高級認證官吳華江宣布，創下同一時間最多多元宗教團體匯聚一處的世界紀錄「認證成功」，當場響起如雷掌聲，數萬人共同見證歷史性一刻。

佛光山開山星雲法師今天並未出席，星雲於10月31日曾至高雄長庚進行左腦顳葉開腦手術後，後來雖出院返回佛光山，仍未如往昔出席活動，而立法委員王金平以中華傳統宗教總會總會長身分出席、高雄市長陳菊也到場致詞。

佛光山稱創下同一時間最多元宗教團體匯聚紀錄，到場代表來自新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓及中國、港澳，遍及佛、道、儒、一貫道、天主教、基督教與伊斯蘭教，較受矚目的有我國北港、中國天津及湄洲世界三大媽祖廟、兩岸關聖帝君神尊、菲律賓聖子耶穌、聖母瑪利亞和聖父約瑟夫。

陳菊說，宗教界可以「欣賞彼此的不同」，讓人看見台灣宗教活力與特色。

王金平表示，這是一場「人神交流、人天共喜」盛會，磁場超強，讓全世界看見華人宗教信仰創意。而佛光山住持心保和尚表示，世人信仰雖不盡相同，只要有心發揮信仰力量，就可以締造宗教團結、社會福祉與世界和平。

這是佛陀紀念館落成以來，第7次舉辦世界神明聯誼，同時為慶祝開山50週年，佛光山迎請佛牙舍利供民眾瞻仰禮拜，佛館玉佛殿整天人潮不斷，信眾秩序井然地進入大殿，獻上香燈花果，禮拜佛牙舍利。