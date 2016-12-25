南投1天4場茶賽強碰 凸顯茶賽場次過多問題
南投縣信義農會舉辦冬茶展售會，副縣長陳正昇（右三）頒特等獎匾額給茶農黃名江（左三）。（記者謝介裕攝）
〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣今同1天計有4場冬季茶賽頒獎暨展售活動，內容過於雷同情況下，令地方民眾質疑對於茶葉銷售真有加分作用？建議縣府能整合，惟副縣長陳正昇認為，應比照達爾文「物競天擇說」理論，「適者生存、不適者淘汰」，交由市場機制決定，公部門不宜過度干涉。
南投縣種植茶樹面積約近7千公頃，居全台之冠，尤以春、冬2季茶葉品質最好，以致縣內各茶區農會、公會、合作社、產銷班乃至社區等相關團體，莫不趁勢舉辦茶賽行銷，今日信義農會、竹山農會、鹿谷永隆及鳳凰社區發展協會與竹山大鞍獅子會等4單位，便不約而同舉辦冬茶頒獎暨展售會。
由於入冬賞梅係信義鄉年度盛事，信義農會也特別將茶賽安排在今年踏雪尋梅系列活動之中，並在營北國中舞龍、布農八部合音、報戰功等熱鬧氣氛中揭開序曲，現場提供的1000份園遊券，不到1小時就被民眾索取一空，其他鄉鎮承辦單位也都儘量呈現出自己特色，期吸引更多人潮及買氣，彼此也算是隔空較勁。
據縣府資料，包括縣府「縣長特等茶」在內，南投縣平均每年茶賽約30場，惟因承辦單位不同，控管也不一，以致同樣是烏龍茶或高山茶，雖然名稱一樣，但品質卻可能截然不同，甚至衍生消費糾紛，縣議員張志銘等人建議縣府出面整合，也才能讓茶賽發揮出一加一大於一的加乘效果。
信義農會總幹事黃志輝、鹿谷農會總幹事林義能表示，茶賽場次愈多，也代表競爭愈激烈，品質控管愈加重要，今年2個農會除更換冬茶包裝設計與防偽標籤以外，也首度建立「QR Code」新制，只要透過手機便能對茶葉產地、管理等各方面有深層了解，進而取得消費大眾信任，也是信義玉山高山茶與鹿谷凍頂烏龍茶2個品牌，能夠歷久不衰的要因。
南投縣副縣長陳正昇說，縣內各農業團體競相辦理茶賽，代表南投生產的茶葉深受大家喜愛，呼籲承辦單位一定要嚴守茶葉品質穩定、價位公道、產銷管理透明化等3大原則，畢竟消費大眾眼睛是雪亮的，假使違反上述原則，不用公部門置喙，便會自然遭到淘汰。
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