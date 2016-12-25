郁展基金會歲末寒冬送暖 1500名弱勢民眾受惠

2016-12-25 22:56

〔記者蘇福男／湖內報導〕郁展基金會今天在高市湖內區黃帝神農殿前廣場，舉辦歲末寒冬送暖活動，有1500名弱勢民眾受惠，現場熱鬧滾滾。

黃帝神農殿原為和信興肉品加工廠的廠區寺廟，由於工廠結束營業出售土地，寺廟一度荒廢，淪為流浪漢棲身處所，8年前前立委吳光訓、吳陳瓊秋夫婦努力奔走，花費數千萬元重新油漆、整修，並認養公家用地闢為公園，讓黃帝神農殿成為大湖社區另一處休閒踏青的好去處。

今天一大早郁展基金會董事長吳陳瓊秋和夫婿吳光訓帶領志工，整理發放物品，上午9點一到，現場湧入大批人潮，按排隊順序領取物品。

吳陳瓊秋表示，歲末寒冬送暖活動已行之多年，是該會例行公益活動之一，今年更擴大至涵蓋湖內、路竹、茄萣、阿蓮及鳥松仁美等地區貧困家庭，共約1500名。