109名新科街頭藝人授證 林智堅：讓藝術豐富藝文氛圍
竹市今天為109位新科街頭藝人授證，副市長沈慧虹希望讓藝術融入公共空間，豐富新竹市藝文氛圍。（記者蔡彰盛翻攝）
〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市105年度街頭藝人授證典禮今天舉行，包括表演藝術類、視覺類及其他文化藝術類等共計有109位藝人審查合格，市長林智堅表示，通過資格認證的街頭藝人，未來將可申請於站前廣場、東門城、新竹公園、新竹漁港、護城河兩岸、影博館前廣場、孔廟前廣場、十八尖山、青草湖畔、忠孝公園、二二八紀念公園等11處公共場地展演，讓藝術走進生活，融入公共空間及觀光景點，豐富新竹市藝文氛圍。
典禮上午於文化局演藝廳舉行，由副市長沈慧虹主持，典禮一開始，通過認證的周莉菁、梁榮桂以古箏、薩克斯風等演奏精彩樂曲揭開序幕，還有Q版人像速寫、可愛公仔製作、造型創意氣球、天然指甲花顏料手繪等視覺藝術展示，現場繽紛熱鬧，讓與會來賓感受多元豐富的街頭藝文饗宴。
沈慧虹表示，新竹市自99年辦理街頭藝人從事藝文活動許可審查，至今已邁入第7年，今年共計209位好手報名，包括表演藝術類190位、視覺及其他文化藝術類19位，經審查有109人審查合格，通過率約60.22%。
通過項目方面，以樂器演奏及彈唱為多，其中薩克斯風高達35人，另外31人以吉他、烏克麗麗、古箏、二胡、琵琶等中西樂器精采獻藝，還有平日難得一見的火舞、人聲口技、手語歌曲表演也讓人驚艷。同樣博得評審青睞的天然指甲花顏料手繪、造型氣球、Q版人像速寫、公仔製作等創意手工藝也都各領風騷，顯示街頭藝術動靜皆宜的豐沛能量。
文化局表示，鑒於近年來街頭藝人跨縣市考照風氣日盛，爲了簡政便民，新竹市自103年起開放持外縣市個人街頭藝人證者，可於證照有效期限內憑證換領新竹市街頭藝人證。至今年度11月底，已有157名外縣市街頭藝人以此方式取得竹市證照，加上目前已通過竹市街頭藝人資格審查的496人，總計有653名街頭藝人。
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