歷史導師扮納粹 黃益中：我是教長就拔他教職

2016-12-25 16:07

〔即時新聞／綜合報導〕針對新竹光復中學納粹事件，公民行動聯盟發言人、大直高中公民老師黃益中今天（25日）直說「我的媽呀！」他批評該班導師無知，「如果我是教育部長，我就拔掉該名教師的教職。」

黃益中今天受訪時表示，事件與學生無關，而是班導師的錯，身為歷史老師竟搞不清楚納粹對世界人權的危害，還洋洋得意扮演希特勒，如果他是教育部長，要把該師的教師證拔掉，還說教育部扣200萬補助款算很客氣。

他還批評，學校從班導師到校長、主任都很無知，道歉聲明稿也是在卸責。他認為教師在過程中「盡可能的展現無知」，應該承認自己無知，別把責任推給學生，並反問「你是家長，碰到這種老師，錢你繳得下去？」

被問到是否會答應學生扮納粹，他霸氣表示「我難道是白癡嗎？」強調會把納粹鼓動歧視、鼓動種族主義、把猶太人推進集中營的過程告訴學生。