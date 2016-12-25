| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
拒捕駕車逃逸 警開9槍逮持毒男子 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 生活

歷史導師扮納粹 黃益中：我是教長就拔他教職

2016-12-25  16:07

〔即時新聞／綜合報導〕針對新竹光復中學納粹事件，公民行動聯盟發言人、大直高中公民老師黃益中今天（25日）直說「我的媽呀！」他批評該班導師無知，「如果我是教育部長，我就拔掉該名教師的教職。」

黃益中今天受訪時表示，事件與學生無關，而是班導師的錯，身為歷史老師竟搞不清楚納粹對世界人權的危害，還洋洋得意扮演希特勒，如果他是教育部長，要把該師的教師證拔掉，還說教育部扣200萬補助款算很客氣。

他還批評，學校從班導師到校長、主任都很無知，道歉聲明稿也是在卸責。他認為教師在過程中「盡可能的展現無知」，應該承認自己無知，別把責任推給學生，並反問「你是家長，碰到這種老師，錢你繳得下去？」

被問到是否會答應學生扮納粹，他霸氣表示「我難道是白癡嗎？」強調會把納粹鼓動歧視、鼓動種族主義、把猶太人推進集中營的過程告訴學生。

廣告
  • 黃益中批評該班導師無知，如果他是教育部長，要把該師的教師證拔掉。（資料照，記者黃耀徵攝）

    黃益中批評該班導師無知，如果他是教育部長，要把該師的教師證拔掉。（資料照，記者黃耀徵攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 光復中學 新竹 納粹 黃益中
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日早午餐60道
氣派宴客✤德州烤肩胛
♥草莓鮮奶油蛋糕♥
熱香料蘋果汁
轉寄

標題：歷史導師扮納粹 黃益中：我是教長就拔他教職


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月25日‧星期日‧丙申年冬月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.