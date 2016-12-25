健保總額10年未調 桃竹苗四縣市明年增4億

2016-12-25 15:53

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕分區健保總額過去十年均未調整，影響桃竹竹苗等北區四縣市民眾權益，經新竹市長林智堅與「桃竹竹苗域治理平台」縣市首長及立委柯建銘協助，多次向中央爭取，明年北區分配健保給付總額約將增加4億元，實現健保公平正義精神，大大保障市民醫療品質。

全民健保自91年起採總額制度，94年採取分區總額方式，由全國預算先分配到6個分區，透過浮動點值，各自達到財務控制目標。雖然93年曾協議，地區預算自94年起以8年為期逐年達成分區預算，6區總額分配朝權重為100%的校正後各區投保人口比率（R值）。

依協議102年就應調整完畢，讓健保各區總額依校正後投保人口比率分配，但10年來北區四縣市人口成長快速，新竹、桃園形成新興都會區，而北區健保總額一直未依協議隨人口調整，導致桃竹竹苗地區並未獲得公平之健保總額。

104年北區校正後人口占率與分區總額占率比較，每人分配預算平均為0.91，是全國六區中最低；103年北區民眾每人分配預算為1萬2,971元，遠低於全國民眾每人分配預算1萬5,091元。而近四年（102-105年）來，北區醫院健保總額產生172億元給付落差，對北區四縣市相當不公平。此次調整將真正反映在隨校正後人口占率增加，預算占率亦呈等比增加，逐步趨近於1。

林智堅表示，為讓市民享有公平妥善的健保醫療資源，八月「桃竹竹苗區域治理平台」成立後達成共識，爭取北區健保總額合理分配，多次北上與中央部會協調，並邀請新竹市醫師公會理事長吳國治及北區醫院院長聯誼會會長、南門醫院副院長江銘基與會，讓新竹市醫療基層聲音被聽見。

林智堅感謝桃園市長鄭文燦、新竹縣長邱鏡淳、苗栗縣長徐耀昌共同爭取，以及柯建銘委員的協助、衛福部長林奏延的支持，透過「桃竹竹苗區域治理平台」，中央地方合作，打破十年來醫療資源分配不均的問題，完成延宕十年的健保總額分配改革，明年北區住院及門診總額中R值將各增加4%，預估北區四縣市分配的健保給付總額約增加4億元，民眾醫療品質將得到更大的保障，醫療平權跨出成功的一步，這也是「桃竹竹苗區域治理平台」的重要里程碑。