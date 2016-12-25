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四股吃一股！ 國姓公過爐登錄縣定民俗資產

2016-12-25  15:35

［記者黃淑莉／雲林報導］五股開台尊王（國姓公）過爐不僅是雲林、嘉義地區重要民俗活動，過爐活動中具有「分旗腳」、「四股吃一股」、「點交熔金」等特殊儀式，雲林縣文化資產審議委員會連續2年實地訪視後討論，通過登錄縣定民俗文化資產，縣長李進勇今天專程到大埤興安村三濟宮頒登錄證書。

大埤鄉長謝明平表示，相傳鄭成功來台後，家族後裔5兄弟分別居住在雲、嘉等地，五股共有13村庄，開會討論每年農曆正月16日為團拜日，國姓公神尊則由五股每一年輪值奉祀即是過爐。

大埤鄉農會總幹事吳景涼指出，過爐時輪值股需辦桌宴請其他四股信徒，即是「四股吃一股」，「分旗腳」即分配負責宴請各股的位置，另由於各股同時有好幾村庄，所以有的村長5年輪值一次，有的是10年、15年輪值一次。

縣長李進勇指出，明年國姓公過爐將於2月12日（農曆1月16日）登場，由三房股斗南靖興里過爐到肆房股大埤鄉興安村，為迎接15年才輪值年股的宗教盛事，全村老少歡欣鼓舞總動員，全村不到千人將籌辦千桌來宴請「國姓公」隨香信眾，由於適逢台灣燈會在雲林，歡迎全國民眾一起來參加國姓公過爐。

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  • 五股開台尊王過爐登錄為雲林縣定民俗文化資產，縣長李進勇今天到大埤興安村頒登錄證書，也邀請全國民眾明年2月12日一起來參加。（記者黃淑莉攝）

    五股開台尊王過爐登錄為雲林縣定民俗文化資產，縣長李進勇今天到大埤興安村頒登錄證書，也邀請全國民眾明年2月12日一起來參加。（記者黃淑莉攝）

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