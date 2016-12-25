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廣告公司梵梵溫泉撒鹽 生態專家：鹽巴比農藥還毒

大兼廣告製作公司劇組將大量鹽巴灑在梵梵溫泉行水區陸地上製造「雪景」。荒野保護協會宜蘭分會表示，鹽巴會造成生物性結構性傷害，比農藥還毒。（記者簡惠茹攝）

2016-12-25  15:16

［記者簡惠茹／宜蘭報導］大兼廣告製作公司昨天率領劇組約有50人在宜蘭縣大同鄉梵梵溫泉拍攝廣告，將大量鹽巴灑在梵梵溫泉行水區陸地上製造「雪景」。荒野保護協會宜蘭分會表示，鹽巴會造成生物性結構性傷害，比農藥還毒。

荒野保護協會宜蘭分會秘書王俊明表示，環境鹽分突然增加，高山苦花魚、底棲生物都可能面臨死亡，對環境的衝擊可能比農藥還嚴重，因為鹽分對環境的危害會持續很長一段時間，就算溪裡的暫時被沖走，可是鹽巴是固體，他會卡在石頭縫隙、也會沈澱，傷害是全面性的，容易造成生物結構性傷害。

王俊明指出，除了ph值的改變，鹽分更嚴重的是會造成溪水溶氧度、電導度變化，由於梵梵溪石頭縫隙多，河水一直拍打溶氧度的影響可能還好，但是因為氯離子、鈉離子提高，可能也造成電導度變高，這樣一來苦花魚、水棲生物、甚至青蛙的卵都可能沒辦法生存。

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  • 大兼廣告製作公司劇組將大量鹽巴灑在梵梵溫泉行水區陸地上製造「雪景」。荒野保護協會宜蘭分會表示，鹽巴會造成生物性結構性傷害，比農藥還毒。（記者簡惠茹攝）

    大兼廣告製作公司劇組將大量鹽巴灑在梵梵溫泉行水區陸地上製造「雪景」。荒野保護協會宜蘭分會表示，鹽巴會造成生物性結構性傷害，比農藥還毒。（記者簡惠茹攝）

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標題：廣告公司梵梵溫泉撒鹽 生態專家：鹽巴比農藥還毒


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