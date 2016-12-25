大安區蔬菜產銷班集貨場啟用 降低農民生產成本
2016-12-25 15:10
大安農會蔬菜產銷班集貨場25日落成啟用，來賓品嘗在地農產美食。（記者張軒哲攝）
〔記者張軒哲／台中報導〕大安區是台中市農業重鎮，為降低農民生產成本。大安農會蔬菜產銷班集貨場今日落成啟用，台中市長林佳龍到場剪綵，集貨場可降低芋頭、苦瓜、青蔥等蔬菜整理、分級、搬運的生產成本，提升經濟效益，盼讓大安成為台中農業水果生產運銷中心。
大安區農會蔬菜產銷班第8班在農糧署與市府輔導下，在頂安里興建集貨包裝處理場，佔地約125坪設有冷藏設備及芋頭清洗機，農民相當開心。林佳龍在農業局長王俊雄陪同下與立法院副院長蔡其昌、市議員吳敏濟及當地里長等人一同剪綵，在地安農樂活銀髮族二胡演奏及頂安家政班成員舞蹈表演，場面熱鬧。
林佳龍表示，大安「安溪芋」品質好、賣相佳，拍賣價格每公斤達百元以上，苦瓜跟青蔥品質佳，成為台中優質農產品指標之一。為降低農業生產成本，減輕農民負擔，市府上任後積極爭取農委會補助，針對農業發展基礎設施所需經費。
集貨場啟用後，將可提供農民良好作業環境，降低蔬果整理、分級時間的花費，提高農產生產能力，並減少往來搬運所耗費的油料與時間，降低生產成本，成為台中農業水果生產運銷中心。
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