扮個納粹為何鬧大？ 李茂生：大家心中都有納粹

新竹光復高中學生在校慶遊行扮裝成納粹，引發國際爭議。（圖擷取自臉書）

2016-12-25 15:18

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市私立光復高中學生日前校慶，竟有班級在遊行活動扮裝成納粹軍團，穿戴納粹衣帽、手持納粹旗幟，導師甚至還登上戰車比出希特勒手式，引發以色列駐台辦事處、德國在台協會提出嚴正抗議，迫使教育部做出懲處，總統府也聲明譴責並向相關國家致歉。對此，台大法律系教授李茂生也在臉書發文評論。

李茂生認為，「關於高中生扮納粹…以色列不高興，有理。因為當年被殘殺的是猶太人。教育部砍補助，有理。因為教育部認為學校沒有把關，讓國家丟臉。歷史導師不在意，有理。因為這只是變裝歷史人物，不論是變裝壞人還是變裝好人，都不一定代表認同，不然辛德勒的名單中就沒有人要演納粹了。學生扮納粹，有理。因為就只是好玩而已，大人不應不教而殺。」

李茂生指出，「既然大家都有理，那麼為什麼會鬧得那麼大？追本溯源，原來都是中二高中生犯的無心之錯。什麼人不好扮，竟然扮起我的奮鬥的同伴們。扮汪洋中的一條船中的鄭豐喜，或漁家中出去捕魚的爸爸，不就好了。那才正面啊。成人們大家都喜歡提到自己的正面能量，鮮少人願意承認或被揭露內心中潛藏的陰影。這些中二高中生，無意間把大家心中都有納粹（禁忌）的這一件事情表達出來了。這真的是犯大忌了。」