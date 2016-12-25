為納粹事件負責 光復校長程曉銘致歉辭職
〔記者蔡彰盛／竹市報導〕竹市光復中學校長程曉銘下午2點半召開記者會，發表辭職聲明，表示對於日前該校學生變裝遊行引發的社會紛擾和不安，深感歉意，代表全體師生向歷史事件的受害者和社會大眾再度致歉。
程曉銘說，教育單位負有教育學生正確價值觀之責，也應帶領學生從錯誤中學習，更應從事件中汲取教訓，轉化為蛻變成長的正能量，有鑑於此，校方將採取以下作法:
1、先聚焦納粹此歷史議題，藉此突發事件教導學生更深入認識此議題，強化此事件的歷史傷痕，了解納粹符號在國際間的禁忌。
2、在未來的活動設計中更要強調情意教育，創意固然值得鼓勵，但也應讓孩子們了解「尊重當事人」及「同理感受」卻是更為重要價值觀。
3、舉辦一系列的活動教學，藉由觀賞相關主題影片和書籍，如辛德勒的名單、美麗人生、穿條紋衣的男孩...等，並邀約以色列在台辦事處人員蒞校演講，希望透過多元活動讓學生有更深入認識。他要特別感謝以色列在台辦事處在學校發表道歉聲明後對學校伸出友善的雙手，願意提供相關的資源供教育之用，其大度和智慧確實令校方感佩。
4、同時為了表示對這整件事情的負責態度，他在此宣佈自即日起請辭校長職務。並另向教育部提報後續懲處名單。
程曉銘也說，此事件雖是一個點，但未來校方會擴及到整個教育面，在平日的歷史教育也應特別強化每一重大歷史事件的影響和教訓。在請辭校長行政職務獲准後，他個人將以教師身分致力於歷史議題的教育上，藉由舉辦多元活動，讓孩子們都能對各大歷史事件有更全面的理解。
最後他也懇請社會大眾不要對老師及學生有過多苛責，他們已經承受了排山倒海的壓力，校方既不忍也不願造成孩子們心中的陰影。此事件讓全體師生皆獲得寶貴的機會教育，風雨過後大家仍會秉持初心，在教育之路上攜手共進。
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