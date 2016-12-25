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他看納粹風波：「隱性的台灣納粹」被視而不見

新竹光復高中學生在校慶遊行扮裝成納粹，引發國際爭議。（圖擷取自臉書）

2016-12-25  14:43

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市私立光復高中學生日前校慶，竟有班級在遊行活動扮裝成納粹軍團，穿戴納粹衣帽、手持納粹旗幟，導師甚至還登上戰車比出希特勒手式，引發以色列駐台辦事處、德國在台協會提出嚴正抗議，迫使教育部做出懲處，總統府也聲明譴責並向相關國家致歉。對此，曾為刑法補教名師的加州大學爾灣分校助理教授沈伯洋，也在個人臉書發文評論。

沈伯洋今天凌晨發文寫到，「犯罪學常常說，一般人跟犯罪人通常並沒有顯著的差異。但是一般人會需要這個差異來證明自我。要把差異突顯出來，就是透過譴責，一來隱藏自己心裡的黑暗，二來隱藏整個社會的黑暗。所以在譴責伴納粹的高中生同時，黑暗有被隱藏的快感，然後容易對隱性的台灣納粹（威權、隔離、標籤等）視而不見。」

沈伯洋認為，「其實社會上就是有那麼多的強暴與不合理，大家心中都有怨恨，被你說出來了，就是把大家的生活搞亂而已。直接立法說你是『仇恨性言論或犯罪』，直接遮蓋起來，對一般人來講是比較迅速與確實的安穩作法。但當然，不是什麼理想的作法。」

沈伯洋強調，「我倒不是在說不應該譴責，而是想要表達，光是道歉和懲罰，是不夠的。重新審視自己國家的歷史，或許才能足夠反省別人的歷史。在知道自己國家與人民承受的苦難及其原因，卻還選擇膜拜加害者的時候，用法律去禁止（譴責）其實也沒什麼必要了。形式而已。你我猶豫不決、但踏不過去的界線，有人跨過去了，就是這樣。」

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  • 曾為刑法補教名師的律師沈伯洋評論台生扮納粹事件。（圖擷取自沈伯洋臉書）

    曾為刑法補教名師的律師沈伯洋評論台生扮納粹事件。（圖擷取自沈伯洋臉書）

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