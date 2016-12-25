畫出產業文化 李子園阿公阿嬤創意十足

東山區樂齡中心在李子園社區辦理特色課程，平時拿鋤頭的阿公阿嬤改執畫筆，先學鉛筆構圖，天馬行空、創意十足。（記者王涵平攝）

2016-12-25 14:39

［記者王涵平／台南報導］東山區樂齡中心在李子園社區辦理特色課程，平時拿鋤頭的阿公阿嬤改執畫筆，畫出家鄉產業文化，天馬行空、創意十足。

青山國小辦理東山區樂齡學習中心，為李子園規劃26小時的特色課程，第1堂課請來青山國小老師黃為立教授繪畫，畫架一字排開，阿公阿嬤正襟危坐，專注聆聽繪畫入門技巧。

從練習握筆開始，阿公阿嬤說，聽到老師指定畫東山咖啡杯，雖然每天都看咖啡杯，卻不知道如何在畫紙上下手，但老師說要繪製心目中杯子的樣子，只好發揮想像力。

樂齡畫畫課程內容包括基本鉛筆用法、粉彩、水彩設色，盡量呈現阿公阿嬤的「創意」想法，不要求「形」的表現。

阿公阿嬤說，除了咖啡杯之外，也想要畫出李子園的椪柑、咖啡豆、龍眼等農特產，將在地美麗風景用不一樣的方式呈現。