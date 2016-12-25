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批扮納粹「老梗」 黃世宜：對德文化藝術理解貧弱

高中生著納粹旗幟衣帽遊行。（取材自臉書）

2016-12-25  14:30

〔即時新聞／綜合報導〕新竹光復中學學生扮納粹惹風波，在瑞士教華語的教師黃世宜也發表看法，他認為台灣對德國的想像與認識太少，扮納粹暴露教育無知，還顯示對德國文化藝術的理解非常貧弱。

黃世宜今天上午在臉書貼文，「為何非扮納粹不可？老梗一直玩，不膩嗎？」並舉例他最近德語教材，讓學生扮演歌德與夏綠蒂，另一個角色扮演則是歌德與席勒的對話，沒人來讓學生扮演納粹之間對話的。

針對有部分網友認為扮納粹還好，不必歸罪人文教育失敗；她認為扮納粹不只暴露教育無知，也顯示對德國文化藝術的理解非常貧弱。她反問，德國文化意象標記而言，難道只認得納粹？為何不挖掘更新、更有創意、更引人激情與想像的文化符號？

她建議，學生可以研究威瑪宮廷的家族標記Ernestine，並介紹德國是浪漫主義的發源地，有太多神秘、浪漫的童話故事與傳說，都是值得參考的藝術扮裝題材。文末她感嘆，「我不懂，為什麼台灣人就只懂複製納粹？加油，好嗎？」

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  • 黃世宜認為台灣對德國文化了解太少。（圖擷自黃世宜臉書）

    黃世宜認為台灣對德國文化了解太少。（圖擷自黃世宜臉書）

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