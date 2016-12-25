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核災後食品公聽會爆衝突 臨改座談會擇期再辦

日本核災後食品風險危害評估及管理及茨城、櫪木、千葉、群馬食品開放與否公聽會25日在新店舉行，場內、外都有群眾抗議，爆發肢體衝突，導致會議無法順利進行。（記者黃耀徵攝）

2016-12-25  14:13

〔記者張安蕎／新北報導〕日本核災後食品公聽會今天在新店舉行，國民黨動員民眾包圍外場抗議，與警方推擠發生多次激烈衝突，會議場內則更加火爆，不僅喧囂叫罵、要求流會，更有人翻桌、丟椅、阻礙會議進行，最終食藥署宣布改名為座談會，新北場公聽會擇期再辦。

「程序不對、會議無效」核災後食品首場公聽會，一開始場內外就陷入混亂，不斷有人拍桌、爆粗口，甚至嗆「是總統蔡英文說民眾不滿可以拍桌的」，還有民眾要求「先懲處政府官員再開公聽會」，更有人自備大聲公搶話，主席不斷安撫民眾，卻被嗆「閉嘴」、「你離開！」始終無法展開理性討論。

前台北市長郝龍斌也到場發言，認為若是開放核災食品，政府根本無力管理。立委蔣萬安則說，會議雖開放民眾進場，卻要求提供身分證，根本是刻意刁難，並認為會議提供的資料，皆未對已流入市面的核災食品提出解決辦法。

立委高金素梅、議員陳明義發言質疑，公聽會沒有在14天之前公布時間、資料，程序不正確，綠色公民行動聯盟及媽媽監督聯盟核電廠等公民團體也附議，質疑程序有瑕疵，公聽會不具效力，應改成不具法律效力的座談會，經政府官員獲准，上午會議結束前，宣布公聽會改為座談會，但下午會議仍持續進行，盼能理性溝通、蒐集民意。

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  • 日本核災後食品風險危害評估及管理及茨城、櫪木、千葉、群馬食品開放與否公聽會25日在新店舉行，場內、外都有群眾抗議，爆發肢體衝突，導致會議無法順利進行。（記者黃耀徵攝）

    日本核災後食品風險危害評估及管理及茨城、櫪木、千葉、群馬食品開放與否公聽會25日在新店舉行，場內、外都有群眾抗議，爆發肢體衝突，導致會議無法順利進行。（記者黃耀徵攝）

  • 日本核災後食品風險危害評估及管理及茨城、櫪木、千葉、群馬食品開放與否公聽會25日在新店舉行，場內不斷發生衝突，導致會議無法順利進行，主持人最後宣布下午改為座談會進行。（記者黃耀徵攝）

    日本核災後食品風險危害評估及管理及茨城、櫪木、千葉、群馬食品開放與否公聽會25日在新店舉行，場內不斷發生衝突，導致會議無法順利進行，主持人最後宣布下午改為座談會進行。（記者黃耀徵攝）

  • 日本核災後食品風險危害評估及管理及茨城、櫪木、千葉、群馬食品開放與否公聽會25日在新店舉行，場內、外都有群眾抗議，爆發肢體衝突，導致會議無法順利進行。（記者黃耀徵攝）

    日本核災後食品風險危害評估及管理及茨城、櫪木、千葉、群馬食品開放與否公聽會25日在新店舉行，場內、外都有群眾抗議，爆發肢體衝突，導致會議無法順利進行。（記者黃耀徵攝）

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