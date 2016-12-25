廢墟「童話世界」轉「佛陀世界」吸引遊客朝聖
廢棄的「童話世界」城堡，現在是「佛陀世界」的堆放資源回收物處，但因近來朦朧美照在網路瘋傳，吸引很多遊客前往一探，其實遠看就可發現其堡塔頂端長出小樹，年久失修、欠缺管理可見一斑。（記者黃美珠攝）
［記者黃美珠／關西報導］新竹縣關西、龍潭交界處有個佛門淨地，裡面的建物不像傳統的寺廟形式，倒有個猶如香港迪士尼樂園的睡美人城堡，像是童話世界般，近來其朦朧美照在網路上瘋傳，瞬間成為週六、日遊客的最新「朝聖」地。
事實上當地原是個關閉的遊樂園，現在已成佛教「臨濟宗」的清修之地，出家人們在當地居住、修習佛法至少10多年，不忍拒絕好奇的來客，卻也十分擔心這棟外觀遠看夢幻的危樓的公共安全，希望遊客能別再好奇，自行止步。
這個目前名為「佛陀世界」的佛門淨地，位於新竹縣關西鎮東山里境內，前任東山里長周廷珍說，該處原名叫做「童話世界」，早在快40年前就在當地開發，一度跟周邊的六福村主題遊樂園等比美。
但是因位於石門水庫上游的集水區內，管理單位基於水資源的保護禁止開發，所以後來廢棄，最後由佛教人士接手。
他說，佛門子弟在該處沒有增建，只是利用原有建物修習佛法，所以地方上也都習慣了。
「佛陀世界」內1名不願表明上下的師父說，他們屬於「臨濟宗」，在該處已經有10幾年，平日不對外開放，每到週六日早上9點到下午4點，才開放外界免費進入禮佛。
近日在網路上廣為流傳的夢幻城堡，因為已經是危樓，城堡堡尖都已經長出小樹，城堡沒有門窗、外牆滿佈青苔，磁磚掉落，他們過去都當做儲藏區，堆放資源回收物。
整個園區內，他們只有針對有使用到的建物且漏水的做粉刷，其他都任其自然屹立在現場。但因應最近這波好奇前去一探的來客，他們特別在城堡的空橋、攀登堡塔的樓梯上都拉起封鎖線，或是樹立警告危險的立牌。
但是很奇怪的，越是這樣，來客就越想「探險」，他們乾著急，也真的很無奈。
地方人士也呼籲外地遊客，不要單憑幾張靠角度取勝的朦朧美照，就蜂湧去「佛陀世界」，朝拜已經成了廢墟的「童話世界」。
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年久失修的童話故事城堡，外牆處處苔蘚，陽台、塔尖都長出了小樹，目前已是危樓。（記者黃美珠攝）
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過去的「童話世界」已是廢墟。（記者黃美珠攝）
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地方人士呼籲外地遊客，不要單憑幾張靠角度取勝的朦朧美照，就蜂湧去「佛陀世界」，朝拜已經成了廢墟的「童話世界」。（記者黃美珠攝）
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地方人士呼籲外地遊客，不要單憑幾張靠角度取勝的朦朧美照，就蜂湧去「佛陀世界」，朝拜已經成了廢墟的「童話世界」。（記者黃美珠攝）
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地方人士呼籲外地遊客，不要單憑幾張靠角度取勝的朦朧美照，就蜂湧去「佛陀世界」，朝拜已經成了廢墟的「童話世界」。（記者黃美珠攝）
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香港迪士尼睡美人城堡的夜間煙火秀。（資料照，記者黃美珠攝）
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「佛陀世界」在城堡通往塔頂的樓梯上拉起封鎖線，以保護遊客安全。（記者黃美珠攝）
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「佛陀世界」在通往城堡的空橋上拉起黃色警戒線，但是仍擋不住好奇的「探險」人潮。（記者黃美珠攝）
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標題：廢墟「童話世界」轉「佛陀世界」吸引遊客朝聖
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