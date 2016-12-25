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梵梵野溪撒鹽挨批 廣告公司辯：有先鋪棉花

網友踢爆，有劇組為了製造雪景效果，居然在梵梵野溪傾灑鹽巴，嚴重破壞當地環境。（圖擷取自爆料公社）

2016-12-25  13:51

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭縣大同鄉的梵梵野溪，傳出有廣告拍攝劇組為了製造雪景，在溪床撒了大量粗鹽，照片被PO上網後引發民眾批評破壞生態。引發軒然大波後，撒鹽的「大兼製作」公司在臉書粉絲團發文致歉，同時對媒體報導也做澄清。

大兼製作今天的發文表示，「很抱歉，針對12/24大兼製作於在宜蘭梵梵溫泉拍攝電視廣告一事，我們在此表達真切的歉意，針對輿論的指責，我們會誠心檢討並接受，未來我們會更加謹慎，在此再次向大家鞠躬表示歉意。但對於有部分媒體的陳述，請給我們一些空間做澄清。」

大兼製作強調，「1、廣告拍攝一切均已報備過政府相關單位取得合理管道，拍攝現場我們已經極力處理乾淨…2、擔心對環境造成傷害，我們拍攝前的前置研究，包括在天然流動的溫泉旁之5公尺內先鋪上了棉花。拍攝完後我們已將棉花全數回收，並非如同部分媒體所言，我們是等到有人提醒才摸摸鼻子做清理。」

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標題：梵梵野溪撒鹽挨批 廣告公司辯：有先鋪棉花


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