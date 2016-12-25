台江文化中心拚107年完工 將規劃千人樂團音樂會

長安國小「水水台江」同學參與會議，並提出對台江文化中心的建議。（記者蔡文居攝）

2016-12-25 13:03

〔記者蔡文居／台南報導〕台江文化會議今天在海尾朝皇宮登場，上百位台江教育、文化、大廟、社區夥伴，老中青三代共同討論台江文化中心的未來願景及社區博物館、圖書館閲讀行動做法。興建中的台江文化中心預計107年完成，文化局長葉澤山表示，屆時將規劃千人樂團的開館音樂演奏。

今天的會議，包括國發會副主委曾旭正、文化局長葉澤山、台藝大教授劉俊裕等人，以及大廟興學志工、師生，大廟委員、台江文化促進會，在地學校小市長馮靖、林宬妤、水水長安、台江社、小台江、海佃國小成教班的阿公阿嬤等代表，均參與這項盛會。小朋友說，希望台江文化中心可以成為文化參與、生態營造、在地學習的社區博物館。

中場休息時間，大廟興學志工則安排現場演奏，讓與會者認識大廟興學這幾年來推廣一村一樂團的成果。

曾旭正説，台江文化中心由下而上推動，結合圖書館、社區大學、演藝廳，全國首創，可做為文化部參考，結合在地社群、大廟，發展地方生活文化中心，台江文化可做為典範。

葉澤山表示，台江文化中心未來有台江文化特色典藏、同時也要打造吸引人來這裡閲讀的圖書館。台江文化中心會結合大廟、文化、教育、社區各界力量，成立營運協力組織，策辦台江文化大戲、聯合大廟、一村一樂團，規劃千人樂團的開館音樂演奏。

劉俊裕教授説，在大廟舉行台江文化會議很有意義，本身就是文化治理的實踐，特別是看到台江小朋友對文化中心的文化願景想像，十分感動。

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