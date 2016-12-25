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好另類！佛道教團體請吃耶誕大餐 雲林席開300桌

佛道教團體請弱勢團體吃耶誕餐，席開300桌。（記者詹士弘攝）

2016-12-25  12:54

〔記者詹士弘／雲林報導〕 今天是一年一度的耶誕節，佛道教團體請吃弱勢團體吃耶誕大餐，舉辦雲林縣的首度「105年雲林鄉親忘年會─聖誕party」，在莿桐席開300桌，來自全縣低收入戶1、2、3款、中低收入戶及邊緣戶約3000人在莿桐鄉南安路夜市場廣場吃耶誕餐。

立委劉建國表示，為讓雲林低、中收入及邊緣戶約3000人能在寒冷冬天得到溫暖，由他串連雲林縣佛教善行慈悲功德會、雲林縣雲邑百二庄老大媽會、虎尾福安宮糖廠媽廟，選在耶誕節邀請弱勢族群吃雲林道地的耶誕大餐，更有機會拿到特別準備的機車耶誕大禮。

這次活動席開300桌，是雲林縣最大的耶誕活動，現場還準備摩托車2部，腳踏車18部，棉被300多床供民眾抽獎，還有不少政治人物或善心人士現場捐現金，供民眾摸獎。

會場還提供各式攤位，全部供參加人員免費品嚐，還有免費義剪、義診、精油按摩及中國醫藥大學附設北港分院免費健康檢查全程為弱勢族群服務。

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  • 佛道教團體請弱勢團體吃耶誕餐，席開300桌。（記者詹士弘攝）

    佛道教團體請弱勢團體吃耶誕餐，席開300桌。（記者詹士弘攝）

  • 現場準備大量民生物資要贈給弱勢民眾。（記者詹士弘攝）

    現場準備大量民生物資要贈給弱勢民眾。（記者詹士弘攝）

  • 有免費義剪活動。（記者詹士弘攝）

    有免費義剪活動。（記者詹士弘攝）

  • 還有免費健檢。（記者詹士弘攝）

    還有免費健檢。（記者詹士弘攝）

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